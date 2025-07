Liberação de saldo retido no FGTS alcança 10,8 milhões de trabalhadores e injeta bilhões na economia

A- A+

A autorização da retirada do FGTS para quem que aderiu à modalidade de saque-aniversário, foi demitido e ficou com o saldo retido na conta beneficiou 10,8 milhões de trabalhadores.

A medida injetou na economia R$ 11,3 bilhões, segundo balanço da Caixa Econômica Federal. Desse total, 86% receberam os recursos automaticamente na conta bancária previamente cadastrada pelo trabalhador no aplicativo FGTS.

Antes da decisão do governo, a expectativa era beneficiar 12,6 milhões de trabalhadores e liberar R$ 12,4 bilhões, segundo balanço da Caixa Econômica Federal.

Do total disponibilizado, cerca de R$ 11,3 bilhões foram efetivamente sacados por 10,8 milhões de trabalhadores.

A autorização do saque beneficiou trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. Os cotistas que aderem a essa modalidade ficam com o saldo retido por dois anos, em caso de demissão. A trava tem por objetivo evitar que a saída de recursos afete as contas do FGTS como um todo.

O saque extraordinário consta da medida provisória (MP 1.290), editada em 28 de fevereiro e que perdeu a validade na última terça-feira. O cronograma de pagamento começou em março e terminou no fim de junho.

O plano do governo, com apoio do setor da construção foi deixar a proposta perder a validade para evitar a inclusão de novas possibilidades de saque, o que poderia prejudicar a sustentabilidade das contas do Fundo.

Veja também