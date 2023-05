A- A+

Negócios Liberty vende negócios na América Latina para HDI por R$ 7 bilhões Transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2024 e envolve operações no Brasil, Chile, Colômbia e Equador

A Liberty Mutual Insurance concordou em vender seus negócios na Améria Latina para a HDI International por cerca de € 1,38 bilhão (R$ 7 bilhões ). A transação ocorre enquanto a seguradora busca reorientar suas principais operações nos Estados Unidos.

A HDI International, uma subsidiária da Talanx AG, adquirirá os negócios de varejo da Liberty no Brasil, Chile, Colômbia e Equador e prêmios brutos subscritos de cerca de € 1,7 bilhão, disse a Talanx em comunicado neste sábado. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2024.

A Liberty também está tentando vender seus negócios na Europa como parte de seu afastamento dos mercados não essenciais, informou a Bloomberg em novembro.

Outros players do setor dos EUA também reduziram sua presença internacional nos últimos anos, com a MetLif., com sede em Nova York, concordando em vender algumas operações de seguro de vida na Europa por quase US$ 700 milhões para a seguradora holandesa NN Group NV em 2021.

“O Brasil é um país core para o Grupo Talanx, do qual a HDI Seguros é integrante, e essa aquisição dos negócios da Liberty Seguros na América Latina faz parte de um projeto muito claro de crescimento da empresa no país. Também é fundamental reforçar que o relacionamento com os distribuidores e os talentos da Liberty são fatores fundamentais, garantindo o valor desse negócio”, destacou o CEO da HDI Seguros, Eduardo Dal Ri.

Até a conclusão da transação – sujeita às aprovações regulatórias do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) – a HDI e a Liberty continuarão o seu trabalho sem mudanças nas ofertas de produtos e serviços. As relações comerciais também seguem inalteradas e a administração das seguradoras continua de maneira independente.

