A- A+

Conexões LIDE Digital promove conexão entre BC e Prefeitura do Recife para inovação do Sistema Financeiro A ação visa a criação de conexões entre instituições e ecossistemas locais de inovação

Com o objetivo de criar conexões estratégicas entre grandes instituições e ecossistemas locais de inovação, a sede do Banco Central no Recife reuniu representantes do setor público, do universo da inovação e da iniciativa privada na última segunda-feira (14). A articulação, que contou com a presença do LIDE Digital, aconteceu no bairro da Aurora.

Para o Procurador Regional do Banco Central e membro do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral, Marcelo Labanca, o momento representa um passo importante para aproximar a instituição da sociedade.

“Essa troca com ecossistemas locais, como o de Recife, nos inspira a pensar soluções mais conectadas com a realidade do cidadão, o que é essencial para fortalecer a transparência, a inclusão e a confiança no Sistema Financeiro Nacional”, destacou.

O secretário de Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, também ressaltou a importância do encontro.

“Recife tem se consolidado como um dos principais polos de inovação pública do país. Essa conexão com o Banco Central representa um avanço importante na construção de soluções que colocam o cidadão no centro das políticas digitais”, afirmou.

Também esteve presente o presidente do LIDE Digital, Bruno Almeida. Para ele, o encontro mostra o poder das conexões inteligentes entre instituições públicas e ecossistemas de inovação. “O Banco Central tem um papel essencial na vida dos brasileiros, e iniciativas como essa abrem caminhos para uma atuação ainda mais próxima e acessível”, avaliou.

“A ação também reafirma o papel do LIDE Digital como plataforma estratégica de conexão entre o setor público, o setor privado e o ecossistema de inovação, promovendo iniciativas que impactam positivamente a sociedade e impulsionam o desenvolvimento digital no país”, finaliza.

Veja também