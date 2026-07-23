Lide lança prêmio para reconhecimento de líderes empresariais em Pernambuco

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O Lide Pernambuco está lançando um prêmio de reconhecimento para líderes empresariais que contribuem de forma substancial para o desenvolvimento econômico, institucional e social do estado. As informações sobre a premiação foram apresentadas pelo presidente do Lide Pernambuco, Drayton Nejaim, em visita à Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (23).

Na ocasião, ele foi recebido pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela editora-chefe, Leusa Santos. Nejaim aproveitou a oportunidade para explicar um pouco sobre a proposta da inicitiva, que tem o nome Prêmio Líderes Regionais. De acordo com ele, o processo de escolha dos vencedores será auditado pela PwC. "A forma como o prêmio será organizado diz muito sobre transparência e democracia. Esses são os valores fundamentais da iniciativa", explicou.

A primeira edição do Prêmio Líderes Regionais de Pernambuco acontecerá no dia 4 de dezembro, no Mar Hotel Conventions, no Recife.

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