Qui, 23 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Liderança

Lide lança prêmio para reconhecimento de líderes empresariais em Pernambuco

Prêmio Líderes Regionais

Reportar Erro
Presidente do Lide Pernambuco, Drayton Nejaim, em visita à FolhaPresidente do Lide Pernambuco, Drayton Nejaim, em visita à Folha - Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

O Lide Pernambuco está lançando um prêmio de reconhecimento para líderes empresariais que contribuem de forma substancial para o desenvolvimento econômico, institucional e social do estado. As informações sobre a premiação foram apresentadas pelo presidente do Lide Pernambuco, Drayton Nejaim, em visita à Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (23). 

Na ocasião, ele foi recebido pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela editora-chefe, Leusa Santos. Nejaim aproveitou a oportunidade para explicar um pouco sobre a proposta da inicitiva, que tem o nome Prêmio Líderes Regionais. De acordo com ele, o processo de escolha dos vencedores será auditado pela PwC. "A forma como o prêmio será organizado diz muito sobre transparência e democracia. Esses são os valores fundamentais da iniciativa", explicou.

A primeira edição do Prêmio Líderes Regionais de Pernambuco acontecerá no dia 4 de dezembro, no Mar Hotel Conventions, no Recife.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter