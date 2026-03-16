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debate LIDE Logística debate expansão de Suape e novo terminal de contêineres Executivos da APM Terminals e da administração do porto apresentaram projetos de infraestrutura, geração de empregos e perspectivas para o hub logístico do Nordeste

O LIDE Pernambuco, por meio do LIDE Logística, promoveu um encontro para discutir investimentos, projetos de expansão e as perspectivas de crescimento do Complexo Industrial Portuário de Suape, um dos principais polos logísticos do país. A agenda integra o calendário institucional conduzido pelo presidente do LIDE Logística, Paulo Germano Albuquerque, e reuniu empresários e executivos para debater desafios e oportunidades do setor no estado.

Participaram do encontro o diretor superintendente da APM Terminals Suape e Pecém, Daniel Rose, e o presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, que apresentaram um panorama dos investimentos em infraestrutura portuária, logística e integração internacional em andamento na região.

Durante a apresentação, o diretor superintendente da APM Terminals Suape e Pecém, Daniel Rose, destacou o avanço na implantação do novo terminal de contêineres da companhia em Suape. O projeto recebeu investimentos superiores a R$ 1,6 bilhão e ocupará uma área de 49,2 hectares dentro do complexo portuário.

Segundo o executivo, o terminal foi projetado para iniciar as operações com capacidade de cerca de 400 mil TEUs, com perspectiva de expansão que poderá elevar a movimentação para até 1 milhão de TEUs, consolidando Suape como um dos principais hubs logísticos do Nordeste.

A estrutura contará com infraestrutura altamente tecnológica, incluindo gates automatizados, sistemas digitais de gestão logística e equipamentos operados remotamente, além de guindastes do tipo STS (ship-to-shore) de grande porte. A expectativa é ampliar em cerca de 55% a capacidade de operação de contêineres do porto, o que deve contribuir para a atração de novas rotas marítimas e para a redução de custos logísticos para a indústria regional.

O projeto também terá impacto direto na geração de empregos. Estão previstos cerca de 2.500 postos de trabalho durante a fase de construção e aproximadamente 1.750 empregos na fase de operação.

Na sequência, o presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, apresentou o panorama estratégico do porto, que atualmente ocupa a sexta posição entre os portos públicos do Brasil, segundo ranking da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O complexo é líder nacional na movimentação de granéis líquidos e gasosos e no transporte por cabotagem, além de concentrar o maior hub de veículos das regiões Norte e Nordeste e registrar a maior movimentação de contêineres da região.

O presidente de Suape também destacou investimentos estruturantes em andamento no complexo portuário, incluindo obras de infraestrutura e expansão de terminais, além de projetos associados à Refinaria Abreu e Lima, que passam por processos de modernização e ampliação da capacidade produtiva. As iniciativas têm previsão de aproximadamente R$ 8 bilhões em investimentos e potencial de geração de cerca de 30 mil empregos.

Outro ponto ressaltado foi o posicionamento estratégico de Suape na logística regional. Em um raio de até 800 quilômetros, o porto conecta sete capitais, cinco aeroportos internacionais e dez portos internacionais, abrangendo uma área que concentra cerca de 57,3 milhões de habitantes e aproximadamente 90% do Produto Interno Bruto do Nordeste.

Estudos apresentados durante o encontro também indicam um potencial adicional de US$ 2,24 bilhões em novos investimentos industriais associados à atividade portuária, com capacidade de geração de até 19 mil empregos diretos e indiretos em setores como máquinas e equipamentos, ferro e aço, plásticos, produtos químicos e indústria automotiva.

Após as apresentações, o encontro seguiu com um momento de perguntas e interação com o público, reunindo empresários e lideranças do setor para discutir as perspectivas da logística no Nordeste e os impactos econômicos dos novos investimentos.

Para o presidente do LIDE Logística, Paulo Germano Albuquerque, encontros como esse reforçam o papel do LIDE como espaço de diálogo entre o setor empresarial e os responsáveis por projetos estruturantes para o desenvolvimento regional.

“O LIDE Logística busca trazer para o debate temas que impactam diretamente a competitividade de Pernambuco e do Nordeste. O Porto de Suape é um ativo estratégico para o desenvolvimento regional e discutir seus projetos e perspectivas com os principais atores do setor é fundamental para o ambiente de negócios”, afirmou.

O encontro contou ainda com a presença de importantes lideranças empresariais, entre elas o presidente da Usina Ipojuca, Marco Antônio Dourado; o presidente do Grupo Agemar, Manuel Ferreira; o presidente da Masterboi, Nelson Bezerra; o presidente da PontesTur, José Guilherme Ferreira.

Também o presidente do Armazém Coral, Domingos Moreira Filho; o presidente da Palma Parafusos, José Sivaldo; o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery; o presidente da Oasis Turquesa Alimentos, Railson Benjamin; o presidente da Estratégica Engenharia, Diógenes Soares; o CEO do Grupo Costa Dourada e conselheiro do LIDE Pernambuco, Carlos Eduardo Cardoso; o copresidente da Ruplast, Marcelo Rushansky; e o líder da Serur Advogados, Ian McDowell.

O encontro integra a agenda institucional do LIDE Logística, grupo setorial do LIDE Pernambuco dedicado à discussão de temas ligados à infraestrutura, transporte, comércio exterior e cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento do estado.

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