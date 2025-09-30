A- A+

mercado LIDE Pernambuco debate futuro do mercado imobiliário Encontro reúne empresários e lideranças do setor com palestra do presidente da CBIC, Renato Correia

O LIDE Pernambuco, por meio do LIDE Construção, realiza nesta quarta-feira (1º), no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, mais uma edição de sua agenda de debates estratégicos. O encontro contará com a participação de Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que abordará o tema “Mercado Imobiliário Brasileiro em Transformação: Como se Manter Relevante”.

O evento está programado para acontecer das 8h45 às 11h15 e reunirá empresários, lideranças e formadores de opinião para discutir os desafios e perspectivas do setor imobiliário. A proposta é analisar os impactos das transformações econômicas, tecnológicas e regulatórias sobre a construção civil e o desenvolvimento urbano.

Durante a palestra, Renato Correia deve destacar estratégias voltadas à manutenção da competitividade em um cenário marcado por inovação, sustentabilidade e novas demandas de mercado.

