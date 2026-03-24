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Encontro LIDE Pernambuco realiza debate sobre inteligência de mercado O evento contou com palestra do estrategista e trusted advisor Antônio Napole

O LIDE Pernambuco realizou, na manhã desta terça-feira (24), um encontro que reuniu empresários e executivos para discutir inteligência de mercado, posicionamento competitivo e tomada de decisão. O evento contou com palestra do estrategista e trusted advisor Antônio Napole.

Segundo Antônio Napole, em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e imprevisível, o maior risco para uma empresa pode não estar no mercado, mas na ausência de uma estratégia clara.

Ao longo da conversa, Napole desafiou um dos equívocos mais comuns no meio empresarial: a confusão entre estratégia e planejamento. “Planejar não é fazer estratégia”, defendeu.

Para ele, estratégia é, antes de tudo, uma escolha e toda escolha implica renúncia. Definir onde competir, para quem vender e contra quem disputar mercado exige abandonar caminhos paralelos e concentrar recursos.

Outro ponto central foi a fragilidade de negócios que operam com estratégias implícitas. “Sem estratégia explícita, não há como melhorar, ajustar ou proteger o negócio”, indicou.

O estrategista também abordou a relação entre mudança e crescimento. Em mercados agressivos, não basta reagir, é preciso antecipar movimentos. Empresas que desenvolvem capacidade de leitura de cenário conseguem identificar oportunidades antes dos concorrentes e transformar incerteza em vantagem competitiva.

Napole também trouxe uma visão direta sobre liderança: em contextos complexos, cabe ao líder tomar decisões mesmo com informação incompleta.

Ao abordar o impacto da tecnologia, destacou que a inteligência artificial amplia a capacidade de análise, mas não substitui o julgamento estratégico. Decidir continua sendo uma função humana — baseada em experiência, contexto e responsabilidade.

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