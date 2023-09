A- A+

Empresas Lide Pernambuco realiza evento sobre felicidade no mundo corporativo O evento acontece nos dias 21 e 22 de setembro no auditório do Empresarial MV, na Imbiribeira

Com o tema “Felicidade: Porque as empresas, a sociedade e você devem investir neste caminho”, o Lide Pernambuco realiza palestras, nos dias 21 e 22 de setembro, com participação de Livia Azevedo, a primeira diretora de felicidade corporativa do Brasil e que atua na Heineken e Luan Rodrigues da ZenBox, um dos grandes nomes que tratam a felicidade como ciência no Brasil. O evento é para associados do Lide.

As agendas acontecem no auditório do Empresarial MV, localizado na avenida Presidente Dutra, nº 298, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Em média, 90% dos brasileiros dizem estar infelizes no trabalho, 66% das pessoas gostariam que o trabalho lhes desse mais satisfação, significado ou realização e 50% dos trabalhadores em todo o mundo já pensaram em pedir demissão. A ideia do tema felicidade no mundo corporativo é mostrar “como” e “porque” esse estado de espírito se tornou um diferencial para pessoas, empresas e cidades.

De acordo com Luan Rodrigues, um dos palestrantes, o objetivo é falar da sustentabilidade humana e como isso tem que estar presente na realidade das organizações. “A felicidade no trabalho é a meta e temos que ter indicadores que mostrem que estamos conseguindo entregar nosso melhor para as empresas onde decidimos trabalhar”, ressalta Luan Rodrigues.



