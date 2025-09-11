LIDE Saúde Pernambuco realiza primeira missão empresarial para a China
Durante os dez dias de atividades, a comitiva visitará hospitais, clínicas e empresas em cidades como Pequim, Xangai, Xiamen e Shenzhen
Entre os dias 10 e 22 de setembro, o LIDE Saúde Pernambuco, com apoio do LIDE China, realizará a primeira missão empresarial do setor de saúde ao país. A delegação, composta por 15 médicos e executivos pernambucanos, representará importantes instituições, como Sindhospe, Rede D’Or, Interne, SMED, Hospital São Gabriel de Caruaru, Rede Alis e Clínica José Rocha de Sá, entre outras.
A programação inclui visitas a hospitais de referência internacional, inclusive unidades especializadas em medicina tradicional chinesa, além de encontros com empresas que desenvolvem soluções de monitoramento remoto de pacientes e inteligência artificial aplicada a equipamentos médicos. No total, estão previstas reuniões com 15 instituições chinesas, além de rodadas de negócios e apresentações de empresas interessadas em investir no mercado brasileiro de saúde.
De acordo com Alberto Cherpak, presidente do LIDE Saúde Pernambuco, a iniciativa é estratégica para promover a integração internacional e estimular parcerias.
“Essa primeira missão surgiu com o propósito de conhecer de perto a inovação que está acontecendo na China. Com os investimentos realizados, o país tem liderado avanços em várias áreas da saúde. Queremos promover uma integração mostrando o potencial do mercado brasileiro e buscar acordos de cooperação técnica”, afirma Cherpak.