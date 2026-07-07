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AGRO Líder da bancada do agro diz que proposta para dívida rural "atende parcialmente", msa nega acordo Deputado Pedro Lupion, que representa a Frente Parlamentar do Agronegócio, se reuniu com o ministro da Fazenda, Dario Durigan

O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) do Congresso, deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), afirmou nesta terça-feira que o governo deve apresentar uma proposta de negociação de dívidas rurais, mas que ainda não há acordo sobre as condições que serão oferecidas.

Lupion e outros parlamentares participaram de encontro com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para discutir um projeto que tramita na Câmara sobre o tema.

— Não há qualquer tipo de acordo. O que houve hoje foi uma proposta do governo de apresentação da medida provisória, e ainda vamos ver o enquadramento, a taxa de juros, para atender os produtores rurais — afirmou Lupion ao fim do encontro. — Continuamos usando o texto aprovado pelo Senado como base para qualquer tipo de negociação. E vamos manter nossa articulação em torno desse projeto.

A reunião faz parte da estratégia construída entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para evitar que avance na Casa o texto aprovado pelos senadores. Segundo estimativa do Ministério da Fazenda, a versão atual do projeto pode gerar um impacto de cerca de R$ 140 bilhões ao longo de dez anos. O montante, contudo, é questionado pela FPA.

O projeto foi aprovado pelo Senado em junho, apesar das resistências da Fazenda. O texto amplia uma proposta que havia sido aprovada anteriormente pela Câmara com escopo mais restrito, voltada ao apoio de produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos.

Durante a tramitação no Senado, porém, a abrangência foi ampliada para incluir também produtores atingidos por impactos econômicos decorrentes de conflitos internacionais, como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, além de prever uma linha especial de refinanciamento com juros reduzidos e prazos mais longos.

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