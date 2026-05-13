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Shein Líder da Shein no Brasil comemora fim da 'taxa das blusinhas' e diz que já preços já foram ajustados Segundo empresa, consumidores que foram equivocadamente cobrados serão reembolsados

A Shein informou na tarde desta quarta-feira que já suspendeu a chamada "taxa das blusinhas" das compras de produtos importados, como determinou ontem o governo federal. A plataforma asiática afirmou que trabalha na atualização dos sistemas para que as operações "ocorram sem intercorrências".

Mais cedo, simulações de compras feitas pelo GLOBO mostravam que, apesar da determinação assinada ontem pelo presidente Lula, a Shein continuava incluindo no preço final dos produtos o Imposto de Importação, de 20% para compras de até US$ 50 (cerca de R$ 245 na cotação de hoje).

O mesmo acontecia no aplicativo da Temu. A empresa foi procurada, mas ainda não respondeu. Já Mercado Livre, Shopee e AliExpress já zeraram as taxas federais.

Ainda de acordo com a Shein, consumidores que tiverem sido equivocadamente taxados após a vigência da nova regra serão reembolsados. Para isso, é preciso fazer uma solicitação de reembolso por meio do SAC do aplicativo.

'Grande vitória'

Para Felipe Feistler, presidente da Shein no Brasil, a suspensão da cobrança é uma "grande vitória" para o consumidor brasileiro.

— Acreditamos que a decisão contribui para ampliar o acesso da população a produtos de qualidade, a preços acessíveis e a uma maior diversidade de oferta, preservando a competitividade, a inclusão econômica e a liberdade de escolha dos brasileiros — comemorou o executivo, em nota.

Já o AliExpress, parte do gigante de comércio eletrônico Alibaba, defendeu que a revogação da taxa das blusinhas "amplia o acesso do consumidor brasileiro a produtos, tecnologias e marcas globais que muitas vezes não estão disponíveis no mercado nacional".

"Acreditamos que iniciativas que reduzam barreiras ao consumo contribuem para oferecer mais variedade e poder de escolha a consumidores de todas as classes sociais. O AliExpress segue comprometido com o desenvolvimento da digitalização do varejo no Brasil, sempre respeitando a legislação aplicável aos mercados em que opera", disse a empresa.

ICMS continua

A decisão do governo federal suspende apenas a incidência do Imposto de Importação no âmbito do programa Remessa Conforme, criado em 2024 para viabilizar a cobrança da taxa de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 (o equivalente a R$ 245 pelo câmbio de hoje).

Para compras acima desse valor, continua valendo o imposto federal de 60%.

Com a retirada da cobrança, o governo espera que produtos importados de baixo valor fiquem mais baratos, facilitando o consumo às vésperas da eleição.

No entanto, continuará sendo cobrado nas compras de até US$ 50 o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Até 31 de março do ano passado, esse tributo estadual era uniformizado em 17%, mas a partir de 1º de abril de 2025 alguns estados decidiram aumentar a alíquota, que passou a variar entre 17% e 20%.

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