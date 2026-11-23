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Governo Líder do governo na Câmara diz que PT não apresentará destaques ao ajuste fiscal A votação está prevista para a noite desta segunda

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que a bancada do PT decidiu que não apresentará destaques ao projeto de lei complementar do Ministério do Planejamento e Orçamento que institui medidas de ajuste fiscal.

As declarações ocorreram no início da noite desta segunda-feira (23) após uma reunião da bancada petista. O partido avaliou emendas sobre retirar investimentos, universidades e institutos federais do arcabouço fiscal.

"Não existe nenhuma possibilidade de cortes para universidades e institutos federais, isso já foi suficientemente esclarecido pelo presidente Lula e pelo ministro Bruno Moretti", disse Pimenta a jornalistas. "Essa é uma falsa questão, assim como não há previsão de cortes para a saúde e a educação", acrescentou.

A votação está prevista para a noite desta segunda.

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