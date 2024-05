Líder do governo na Câmara diz que troca de presidente da Petrobras é rotina

A- A+

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), minimizou a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, feita pelo presidente Lula nesta terça-feira. Guimarães disse que trocas no comando da empresa são rotina e eram feitas com frequência no governo Jair Bolsonaro.

– O presidente deles (Jair Bolsonaro) demitiu o presidente da Petrobras três vezes num ano. Qual era o problema disso? Gasolina a R$ 10 e por aí vai. Essa foi a herança de vossas excelências quando governaram a Petrobras, porque não tinha nem presidente que durasse um ano. Portanto, isso faz parte da rotina. O presidente é que tem o poder de demitir ou nomear —argumentou o líder.

A colunista do Globo Malu Gastar antecipou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que ele está fora da empresa.





Prates se despediu nesta tarde de seus diretores e comunicou à equipe que Magda Chambriard será a nova presidente da Petrobras. Ela foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no governo Dilma Rousseff.

Veja também

negócios Ações da Petrobras negociadas em NY têm queda de até 9% nesta quarta-feira (15)