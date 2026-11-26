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ajuste fiscal Líder do PT diz que Trabuco "pode não ser a melhor opção" para Fazenda e indica resistência a ajuste Deputado Pedro Uczai (SC) demonstrou insatisfação com gestos do governo

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC) afirmou que o nome do banqueiro Luiz Carlos Trabuco para chefiar o Ministério da Fazenda a partir do próximo ano “pode não ser a melhor opção” para a Esplanada petista e afirmou que não há disposição na bancada para a discussão de uma nova etapa de ajuste fiscal, após desgastes com a aprovação do projeto sobre o tema nesta semana no Congresso.

Por outro lado, o parlamentar destacou que há “sintonia” com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, no combate ao que classificou de privilégios.

O banqueiro, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na segunda-feira e foi sondado pelo chefe do Executivo para chefiar a pasta. Ele ainda não deu a resposta a Lula.

A possibilidade de Trabuco ficar à frente da pasta da Fazenda animou o mercado, mas gerou críticas entre aliados do presidente da República.

— É uma opção que o governo vai fazer. Mas nós entendemos que temos que discutir investimento, crescimento com uma perspectiva de enfrentamento à taxa de juros. Por isso temos um posicionamento crítico a todos aqueles que defendem essa política monetária brasileira. Eu não falo pela bancada, mas por mim mesmo acho que pode não ser a melhor opção — disse Uczai nesta quinta-feira.

A bancada do partido organiza seminário nesta quinta-feira para discutir a conjuntura política e econômica no Brasil com a participação de deputados que tomarão posse no próximo ano.

O economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, discursou no começo do evento, remotamente. O ministro Bruno Moretti também esteve presente. O simpósio ocorre após a aprovação de um pacote de ajuste fiscal que dividiu a esquerda e expôs divergências entre petistas e a equipe econômica do governo.

Uczai rechaçou a possibilidade de discutir cortes em programas sociais, mas indicou que há convergências com Moretti:

— Nós não discutimos uma PEC especificamente. Discutimos a importância de cuidar das despesas e ampliar receitas em alguns setores. E tem alguns pontos que posso destacar aqui publicamente que tem sintonia com o ministro. Enfrentar o tema do super salário, enfrentar o tema das emendas parlamentares, enfrentar o tema da previdência dos militares, enfrentar o tema dos incentivos fiscais, caso por caso— disse Uczai.

O líder da bancada afirmou ainda que foi discutida a importância de “cuidar das despesas e ampliar receitas em alguns setores”, mas não indicou quais. Ele afirmou ainda que há resistências para discutir um novo texto de ajuste fiscal.

— Não há segunda etapa de ajuste fiscal. Essa primeira e única etapa era para resolver temas específicos— disse.

Essa possibilidade, no entanto, tem sido defendida pela cúpula do Congresso e por integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa é que o Planalto envie ainda neste ano um novo texto para ser analisado no Congresso.

Como o Globo mostrou, Lula tem indicado nos bastidores a intenção de avançar mais em medidas da área fiscal, mas está decidindo o melhor momento e qual o efetivo tamanho dessas novas propostas para melhorar a trajetória das contas públicas.

Uczai voltou a criticar o patamar de juros, falando em taxa “abusiva e criminosa” e afirmou que a bancada deve divulgar um documento ainda hoje para sintetizar o que foi discutido ao longo do evento. Ele disse que o centro do debate deve ser a busca por baixar a taxa de juros e aumentar investimentos em setores estratégicos da economia.

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