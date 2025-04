Líder em vendas de celulares na China começa a produzir no Brasil

A- A+

A Vivo Mobile Communications, líder na produção de celulares na China, está chegando ao mercado brasileiro.

Com uma linha de produção na Zona Franca de Manaus, vai atuar no país com a marca Jovi, com o início da comercialização de aparelhos prevista para começar até junho.

A companhia já conta com dois modelos homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): Jovi V50 e Jovi V50 Lite, ambos com tecnologia 5G.

A Vivo Mobile é a quinta maior empresa em vendas de celulares globalmente, atrás de Samsung, Apple, Xiaomi e Oppo — todas presentes no Brasil, de acordo com dados de 2024 compilados pela Counterpoint. Ao todo, a empresa vendeu cem milhões de aparelhos só no ano passado.

A internacionalização teve início em 2014. Hoje, está em uma centena de países, inclusive na América Latina, com Colômbia, Peru e Chile, somando um milhão de usuários.

De fora do mercado americano, não será impactada diretamente pela nova política tarifária de Donald Trump nos Estados Unidos.

Por conflitos de propriedade intelectual com a Vivo, operadora de telefonia da Telefónica, a chinesa vai operar com no Brasil com a marca Jovi.

A companhia optou por ter parte de sua produção feita no Brasil, com a terceirização de uma fábrica da GBR na Zona Franca de Manaus.

A operação, iniciada ainda no ano passado, alcançou a capacidade necessária para garantir a oferta de aparelhos no mercado nacional.

Segundo a Jovi, a produção doméstica agiliza a distribuição dos dispositivos, fomenta o desenvolvimento local e garante maior competitividade, aproximando a marca do consumidor brasileiro que poderá contar com suporte técnico e serviço de pós-venda mais acessíveis.

Um dos cartões de visita da Jovi são seus celulares com câmaras avançadas, utilizando tecnologias desenvolvidas pela Zeiss, multinacional de ótica e optoeletrônica, a exemplo revestimento que reduz reflexos e distorções de imagens, garantindo fotos mais nítidas, de acordo com a empresa.

