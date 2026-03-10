A- A+

bilionários Liderada por brasileira, geração Z ganha espaço em lista de super-ricos da Forbes; veja Recorde inclui 12 fortunas 'self-made'; brasileira Luana Lopes Lara é a mais jovem bilionária que construiu a própria riqueza

A nova edição da lista de bilionários do mundo da Forbes registra um recorde de jovens super-ricos: 35 pessoas alcançaram patrimônio superior a US$ 1 bilhão antes dos 30 anos em 2026.



Embora representem apenas cerca de 1% dos 3.428 bilionários do planeta, o número é o maior já registrado e reflete o impacto de grandes rodadas de investimento, da expansão da inteligência artificial e, em muitos casos, de heranças familiares.

Segundo a revista, as fortunas desse grupo surgiram em setores variados — de inteligência artificial e mercados de previsão a redes de farmácias, indústria e jogos online. Apesar de a maioria ter herdado a riqueza, um recorde de 12 bilionários com menos de 30 anos construiu a própria fortuna.

Entre eles está o trio fundador da startup de recrutamento com inteligência artificial Mercor — Surya Midha, Brendan Foody e Adarsh Hiremath — todos com 22 anos e patrimônio estimado em US$ 2,2 bilhões cada. Midha tornou-se o bilionário self-made mais jovem do mundo.

“É realmente louco”, disse Foody à Forbes no ano passado. “Parece muito surreal. Obviamente está além das nossas imaginações mais otimistas.”





Midha, alguns meses mais novo que os parceiros, supera recordes anteriores e se torna o bilionário self-made mais jovem da história da lista, ultrapassando nomes como Mark Zuckerberg, que estreou no ranking aos 23 anos. O jovem também assumiu o posto que havia pertencido ao fundador da Scale AI, Alexandr Wang.

Outra novidade é a brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, que se tornou a bilionária self-made mais jovem do mundo. Ex-bailarina e formada pelo MIT, ela é cofundadora e diretora de operações da plataforma de mercados preditivos Kalshi, avaliada em cerca de US$ 11 bilhões após captar US$ 1 bilhão em investimentos em 2025. Lara detém aproximadamente 12% da empresa.

Entre os jovens bilionários que construíram fortuna recentemente também aparecem nomes ligados à inteligência artificial, como o sueco Fabian Hedin, fundador da startup de programação Lovable, e os criadores da plataforma de edição de código Cursor — Michael Truell, Aman Sanger e Arvid Lunnemark.

Apesar do crescimento de fortunas criadas por empreendedores, heranças continuam dominando o ranking. A pessoa mais jovem da lista é Amelie Voigt Trejes, brasileira de 20 anos, cuja fortuna vem da participação na fabricante de motores elétricos WEG, fundada por seu avô, Werner Ricardo Voigt. Ela é sete semanas mais jovem que o alemão Johannes von Baumbach, herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim.

Outros jovens bilionários que herdaram grandes patrimônios incluem Clemente Del Vecchio, herdeiro do império global de óculos EssilorLuxottica, e Kim Jung-youn, ligada à empresa de jogos online Nexon.

Do ponto de vista geográfico, oito dos 35 bilionários com menos de 30 anos são cidadãos dos Estados Unidos — todos com fortunas criadas por conta própria. Outros 13 vivem na Europa e seis na Ásia. Ao todo, três brasileiros aparecem entre os mais jovens: Luana Lopes Lara e os herdeiros da WEG, da família Voigt.

Somadas, as fortunas desse grupo chegam a US$ 92,4 bilhões. O valor é inferior aos US$ 152,3 bilhões acumulados pelos 35 bilionários mais jovens na lista do ano passado, quando nomes mais velhos — como o herdeiro da Red Bull Mark Mateschitz e o cofundador da Stripe John Collison — ainda apareciam no recorte etário.

Mesmo assim, a nova lista indica uma tendência crescente de bilionários cada vez mais jovens, impulsionados sobretudo pela tecnologia e pela inteligência artificial — setores que continuam criando algumas das maiores fortunas do planeta.

Veja a seguir lista completa dos 35 bilionários com menos de 30 anos da Forbes:

Luca Del Vecchio — 24 | Itália | Óculos | US$ 6,8 bi (R$ 34,95 bi)

Clemente Del Vecchio — 21 | Itália | Óculos | US$ 6,8 bi (R$ 34,95 bi)

Maximilian von Baumbach — 28 | Alemanha | Farmacêutica | US$ 6,6 bi (R$ 33,92 bi)

Katharina von Baumbach — 26 | Alemanha | Farmacêutica | US$ 6,6 bi (R$ 33,92 bi)

Franz von Baumbach — 24 | Alemanha | Farmacêutica | US$ 6,6 bi (R$ 33,92 bi)

Johannes von Baumbach — 20 | Alemanha | Saúde/Farmacêutica | US$ 6,6 bi (R$ 33,92 bi)

Kevin David Lehmann — 23 | Alemanha | Redes de farmácia | US$ 4,9 bi (R$ 25,19 bi)

Alexandr Wang* — 29 | EUA | Inteligência artificial | US$ 3,2 bi (R$ 16,45 bi)

Firoz Mistry — 29 | Irlanda | Diversificada (Tata Sons) | US$ 3,1 bi (R$ 15,93 bi)

Zahan Mistry — 27 | Irlanda | Diversificada (Tata Sons) | US$ 3,1 bi (R$ 15,93 bi)

Alexandra Andresen — 29 | Noruega | Investimentos | US$ 2,5 bi (R$ 12,85 bi)

Remi Dassault — 24 | França | Diversificada | US$ 2,4 bi (R$ 12,34 bi)

Adarsh Hiremath* — 22 | EUA | Software de IA | US$ 2,2 bi (R$ 11,31 bi)

Brendan Foody* — 22 | EUA | Software de IA | US$ 2,2 bi (R$ 11,31 bi)

Surya Midha* — 22 | EUA | Software de IA | US$ 2,2 bi (R$ 11,31 bi)

Abbas Sajwani — 26 | Emirados Árabes Unidos | Imobiliário | US$ 1,9 bi (R$ 9,77 bi)

Kim Jung-min — 24 | Coreia do Sul | Jogos online | US$ 1,7 bi (R$ 8,74 bi)

Kim Jung-youn — 22 | Coreia do Sul | Jogos online | US$ 1,7 bi (R$ 8,74 bi)

Fabian Hedin* — 26 | Suécia | Programação com IA | US$ 1,6 bi (R$ 8,22 bi)

Dora Voigt de Assis — 28 | Brasil | Máquinas industriais (WEG) | US$ 1,4 bi (R$ 7,20 bi)

Lívia Voigt de Assis — 21 | Brasil | Máquinas industriais (WEG) | US$ 1,4 bi (R$ 7,20 bi)

Tarek Mansour* — 29 | EUA | Mercados de previsão | US$ 1,3 bi (R$ 6,68 bi)

Luana Lopes Lara* — 29 | Brasil | Mercados de previsão | US$ 1,3 bi (R$ 6,68 bi)

Arvid Lunnemark* — 26 | Suécia | Software de IA | US$ 1,3 bi (R$ 6,68 bi)

Sualeh Asif* — 26 | Paquistão | Software de IA | US$ 1,3 bi (R$ 6,68 bi)

Yoni Nahmad — 25 | Israel | Arte | US$ 1,3 bi (R$ 6,68 bi)

Aman Sanger* — 25 | EUA | Software de IA | US$ 1,3 bi (R$ 6,68 bi)

Michael Truell* — 25 | EUA | Software de IA | US$ 1,3 bi (R$ 6,68 bi)

Wang Zelong — 29 | China | Químicos | US$ 1,2 bi (R$ 6,17 bi)

Maxim Tebar — 25 | Alemanha | Equipamentos (Stihl) | US$ 1,2 bi (R$ 6,17 bi)

Carl-Anton Kunz — 27 | Alemanha | Suprimentos hidráulicos | US$ 1,1 bi (R$ 5,65 bi)

Felipe Voigt Trejes — 23 | Brasil | Máquinas industriais (WEG) | US$ 1,1 bi (R$ 5,65 bi)

Pedro Voigt Trejes — 23 | Brasil | Máquinas industriais (WEG) | US$ 1,1 bi (R$ 5,65 bi)

Amelie Voigt Trejes — 20 | Brasil | Máquinas industriais (WEG) | US$ 1,1 bi (R$ 5,65 bi)

Shayne Coplan* — 27 | EUA | Mercados de previsão | US$ 1,0 bi (R$ 5,14 bi)

