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Conflito

Líderes do G7 concordam em aumentar pressão sobre a Rússia

Governantes dos países do grupo de grandes economias industrializadas, que conversaram na presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também o apoiarão

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O presidente dos EUA, Donald Trump (C), conversa com o chanceler alemão Friedrich Merz (E) e o primeiro-ministro canadense Mark Carney durante um almoço de trabalho como parte da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 16 de junho de 2026O presidente dos EUA, Donald Trump (C), conversa com o chanceler alemão Friedrich Merz (E) e o primeiro-ministro canadense Mark Carney durante um almoço de trabalho como parte da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 16 de junho de 2026 - Foto: Christian Hartmann / POOL / AFP

Os líderes do G7 concordam em “aumentar a pressão” sobre a Rússia por meio de “sanções” contra sua principal fonte de financiamento da guerra na Ucrânia, os hidrocarbonetos, informou nesta terça-feira (16) uma fonte diplomática francesa.

“Os líderes concordam em aumentar a pressão sobre a Rússia, em particular por meio de avaliações ao petróleo e ao gás”, declarou a fonte diplomática ao final de uma sessão dedicada à Ucrânia durante a reunião de cúpula do G7 em Evian, no leste da França, com a participação, entre outros, do presidente americano Donald Trump.

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Os governantes dos países do grupo de grandes economias industrializadas, que conversaram na presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também o apoiarão “fornecendo à Ucrânia meios de defesa antiaérea, meios para se proteger melhor, meios para consolidar os avanços” de Kiev, acrescentou a fonte.

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