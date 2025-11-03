A- A+

COP-30 Líderes urbanos precisam fazer mudanças difíceis, como regulamentação para ar limpo, diz Watts Watts participa do Fórum de Líderes Locais da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que reúne cerca de 300 prefeitos de cidades em todo o mundo

Os líderes urbanos precisam fazer mudanças difíceis, disse há pouco o diretor-executivo do C40 (rede de grandes cidades globais que se comprometem a combater a crise climática), Mark Watts, citando seis objetivos do grupo, como a regulamentação das cidades para ar limpo.

As outras metas citadas pelo executivo são: planejamento urbano com 30% a 40% de superfícies verdes ou permeáveis até o fim da década; garantir alimentação saudável para a população e redução de 30% no desperdício de alimentos; fim da dependência de combustíveis fósseis, aceleração da eletrificação da mobilidade e mudança na jeito como são tomadas as decisões. "Não estamos avançando rápido o suficiente. Precisamos nos empenhar além das metas nacionais para que a transição seja mais justa e inclusiva", afirmou.

Watts participa do Fórum de Líderes Locais da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que reúne cerca de 300 prefeitos de cidades em todo o mundo, entre esta segunda-feira, 3, e quarta-feira. O evento acontece no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro e é considerado uma prévia da cúpula de Belém.

No mesmo evento, a diretora-executiva da COP30, Ana Toni, disse que os objetivos de enfrentamento da emergência climática só serão atingidos com prefeitos e governadores na linha de frente. "Precisamos fortalecer o multilateralismo, acelerar a ação e mostrar como a mudança climática pode beneficiar a vida real das pessoas."

Veja também