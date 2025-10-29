A- A+

faculdade de direito Liga de Direito Tributário da FDR é finalista em competição nacional da área Competição acadêmica simula sustentação oral no Supremo Tribunal Federal

A Liga de Direito Tributário da Faculdade de Direito do Recife (FDR), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), coordenada pelo advogado e professor Eric Castro e Silva, alcançou a final da IX Tax Moot Competition Brazil, a maior competição acadêmica de Direito Tributário do país.

A etapa final do campeonato nacional ocorre na sede do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília, no dia 18 de novembro.

"É um feito inédito para a FDR/UFPE, pois marca a primeira participação da faculdade em uma competição dessa natureza. Mesmo sendo uma estreante, teve êxito na primeira fase, classificando-se entre as 10 melhores universidades do país", disse o coordenador da Liga de Direito Tributário da FDR, Eric Castro e Silva.

O evento é uma competição acadêmica que simula uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal (STF), seguindo o formato internacional de Moot Court.

As equipes apresentam defesas para os requerimentos de um caso fictício, proporcionando um ambiente de aprendizado e imersão na prática do Direito Tributário.



