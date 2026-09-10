Light anuncia encerramento da recuperação judicial
Entre as principais medidas implementadas pela empresa estão o pagamento à vista de mais de 27 mil credores com créditos de até R$ 30 mil
A Light S.A. anunciou, no final da noite desta quarta-feira, 9, o encerramento da recuperação judicial da companhia. Por meio de Fato Relevante, a empresa declarou "cumpridas todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial verificadas durante o período de fiscalização", compreendido entre 18 de junho de 2024 a 18 de junho deste ano.
O encerramento da recuperação judicial foi decretado pela Justiça do Rio de Janeiro mais cedo no mesmo dia. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também se manifestou favoravelmente ao encerramento do processo. Em comunicado ao mercado, a operadora de energia elétrica de 31 municípios do Rio de Janeiro informou que continuará atualizando acionistas e demais interessados sobre os desdobramentos relacionados ao processo.
Entre as principais medidas implementadas pela Light estão o pagamento à vista de mais de 27 mil credores com créditos de até R$ 30 mil, a emissão e entrega dos novos instrumentos de dívida previstos no plano de recuperação judicial, a reestruturação de títulos emitidos no exterior e a realização de um aumento de capital relacionado à renovação da concessão da Light Serviços de Eletricidade.
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Apesar do encerramento da recuperação judicial, algumas obrigações previstas no plano continuam em execução por terem vencimento posterior ao período de fiscalização. Entre elas estão a conversão obrigatória de determinadas debêntures em ações, o exercício de bônus de subscrição e o repasse de recursos do aumento de capital à Light Serviços de Eletricidade
A decisão da Justiça determinou ainda a adoção das providências finais do processo, incluindo a prestação de contas pela Administração Judicial. Também foi determinada a retirada da expressão "Em Recuperação Judicial" dos atos, contratos e documentos da empresa.
A sentença, no entanto, ressalta que o descumprimento de obrigações remanescentes previstas no plano poderá permitir aos credores prejudicados cobrar especificamente seus créditos ou requerer a falência, conforme previsto na legislação.