Light aprova novo Conselho de Administração

Dias depois de apresentar seu plano de recuperação judicial, a Light conta com novo conselho de administração, eleito na manhã desta terça-feira pelos acionistas em assembleia geral extraordinária (AGE).

Com 89,4% dos votos, foi eleita a chapa indicada pela WNT Gestora de Recursos, do empresário Nelson Tanure. Os nomes sugeridos pelo empresário tiveram o apoio de outros dois dos principais acionistas da companhia: Santander PB Fundo de Investimento em Ações 1, de Carlos Alberto Sicupira, e Samambaia Master FIA, Ronaldo Cezar Coelho.

O novo conselho aumentará de sete para nove integrantes e será composto por: Hélio Costa, Pedro de Moraes Borba, Wendell Oliveira, Nelson Tanure, Firmino Sampaio, Abel Rochinha, Helio Ferraz, Yuiti Lopes e Rafael Manhães Martins. Os cinco últimos nomes já faziam parte do conselho da Light eleito em abril.

Os acionistas Tempo Capital e Victor Adler retiraram o pedido de voto múltiplo na eleição. O mandato do novo conselho se encerra na assembleia ordinária de abril de 2025.

Ao fazerem a indicação da chapa, em junho, os três principais acionistas – WNT, Santander e Samambaia - decidiram apoiar a atual diretoria da Light. A ideia é que juntos busquem soluções que garantam a manutenção e continuidade da prestação dos serviços da companhia.