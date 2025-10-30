Lightwall Brasil inaugura nova fábrica em Pernambuco

A- A+

A Lightwall Brasil inaugura, na próxima quarta-feira (5), o novo anexo de sua fábrica em Pernambuco, com a presença da governadora Raquel Lyra, da vice-governadora Priscila Krause, de sócios da Lightwall, incluindo Neymar da Silva Santos, e do presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Com cerca de 5 mil m² de área construída, a unidade é a primeira expansão da companhia no país e representa um passo estratégico na consolidação da marca no Nordeste. Parte de um plano de investimento de R$200 milhões, o projeto amplia a capacidade produtiva da Lightwall para mais de 1,5 milhões de metros quadrados por ano, volume suficiente para atender mais de 20 mil unidades habitacionais.

Segundo o CEO da Lightwall Brasil, Marcus Fernando, a nova estrutura fabril representa um marco para o avanço da construção industrializada no país.

“Com o novo anexo em Pernambuco, ampliamos nossa presença no mercado, aumentamos a capacidade de produção e abrimos espaço para novos contratos. Esse movimento contribui diretamente para o desenvolvimento habitacional e para a geração de empregos locais”, afirmou.

As soluções dos painéis da Lightwall reduzem custos e prazos sem comprometer a qualidade e a segurança das obras. Os painéis produzidos pela companhia oferecem isolamento termoacústico, conforto e durabilidade, tornando as edificações mais eficientes e sustentáveis.

“Além de movimentar a cadeira produtiva e gerar novos empregos diretos e indiretos, o projeto também incentiva a formação de mão de obra especializada e atrai novos investimentos para Pernambuco”, ressaltou Marcus. O executivo comentou que todo o processo produtivo é concebido para minimizar desperdícios e otimizar recursos.

*Com informações da assessoria de imprensa

