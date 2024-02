A- A+

REDES SOCIAIS Likes, retrospectiva do ano, check-in: as tendências lançadas pelo Facebook nos seus 20 anos Plataforma criou um novo modo de interagir em redes sociais, com funções depois copiadas por rivais. Tudo para manter o usuário conectado pelo máximo de tempo

Publicar fotos, monitorar “likes” e compartilhar localização fazem parte da rotina da maioria dos usuários do Instagram e, mais recentemente, do TikTok. No entanto, apesar de serem associadas a essas plataformas, muitas das tendências foram inauguradas — e chegaram até a viralizar — pelo Facebook, que completa 20 anos neste mês.

A criação do Facebook estreou uma nova era para as redes sociais, com novos formatos de interações, que passaram a integrar a rotina da maioria dos brasileiros. Tudo para fazer com que os usuários ficassem cada vez mais tempo conectados na plataforma.

A difusão de alguns hábitos ultrapassaram os limites do Facebook — e em alguns casos chegaram até ao streming. Conheça algumas das inovações da plataforma.

Audiência de 'likes'

O Facebook foi responsável por popularizar as curtidas em publicações, comentários, fotos e vídeos. Com a interação, usuários passaram a se empenhar para conquistar e monitorar os números de “likes” em uma publicação.

O botão de "curtir" foi lançado em 2009. Depois, chegou também ao Instagram, que foi comprado pelo Facebook. Na rede social vizinha, porém, a contagem de curtidas virou alvo de críticas ao ser relacionada a problemas de saúde mental de jovens e a plataforma tornou opcional a visualização das curtidas pelos seguidores, a critério do usuário.

De todo modo, o joinha se popularizou por outras redes, como o WhatsApp.

Mais tarde, além da curtida, o Facebook passou a possibilitar outras reações — como "amei", "uau" e "triste".

Agenda de aniversários

O Facebook se tornou — e para muitos ainda é — a principal ferramenta para lembrar aniversários. No dia da celebração, a plataforma envia uma notificação para alertar o usuário a parabenizar o amigo.

Retrospectiva do ano

Ao se aproximar do fim do ano, o Facebook envia ao usuário uma retrospectiva personalizada, com um resumo das principais atualizações, publicações e reações de cada conta para compartilhar com os amigos da rede

Hoje, outras redes sociais e até plataformas de streaming — como o Spotify e o Deezer — já adotam prática semelhante, adaptando a retrospectiva ao tipo de serviço oferecido.

Atualização de status

Se hoje os usuários anunciam um namoro ou casamento por meio de uma foto ou vídeo, antes, a moda era atualizar o status de relacionamento sério no Facebook.

Álbum de fotos

Apesar de hoje o Instagram ser a principal plataforma para compartilhar momentos em forma de fotos, essa "febre" começou no Facebook.

Lá, além de publicar uma imagem, os usuários têm a opção de organizá-las e compartilhá-las em álbuns, que podem ser acessadas por meio do perfil de cada um.

Dia das Crianças

Tradição entre os usuários do Facebook, com a aproximação do dia das crianças — comemorado em 12 de outubro — os donos das contas trocam sua imagem de perfil por fotos suas quando crianças.

Check-in

Bem antes de publicar um stories no Instagram ou uma foto com a localização, os usuários faziam um check-in no Facebook. Assim, podiam informar aos amigos onde estavam.

Apps para envelhecer

Antes de o ChatGPT e a inteligência artificial generativa se tornarem um assunto familiar para a maioria, se tornou uma tendência testar apps para envelhecer ou rejuvenescer e compartilhar o resultado na rede.

Avatares

Uma das ferramentas do Facebook que tomou conta dos feeds do usuário é a possibilidade de criar um avatar semelhante ao próprio usuário. Quando perfis do Instagram e Facebook estão sincronizados, o mesmo avatar pode ser utilizado nas duas plataformas.

Veja também

BRASIL Governo avalia efeitos de pedido do setor de siderurgia para elevar taxação