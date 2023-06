A- A+

Voos Limitações de voos no Santos Dumont começarão em outubro, diz ministro Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirma que redução no volume de passageiros será iniciada este ano e será implementada gradualmente a transferência de voos para o Galeão

A mudança nos voos no Aeroporto Santos Dumont deve começar em outubro e avançar de forma progressiva, afirmou nesta segunda-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Segundo ele, a partir de outubro iniciaria uma redução no volume de passageiros. E, a partir de janeiro, a transferência de rotas domésticas para o Galeão. Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes informou que o governo federal havia aceitado a proposta das autoridades do Rio, de restringir as operações no Santos Dumont.

O cronograma inicial aventado por Paes era janeiro de 2024. Agora, França sinalizou com um cronograma um pouco mais acelerado.

– A implantação das medidas é progressiva. Quando uma pessoa adquire uma passagem, não podemos chegar e falar que a passagem adquirida não tem validade. As companhias têm que ser preparadas para isso. Já tínhamos decidido que, a partir de outubro, faríamos uma redução para chegar em 9 milhões, 9,5 milhões de passageiros – afirmou o ministro, durante uma cerimônia de inauguração de uma estrutura no Santos Dumont, que é operado pela estatal Infraero.

E acrescentou:

– A partir de janeiro, vamos implementar progressivamente a decisão do presidente.

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, o prefeito Paes informou que as únicas rotas que permanecerão no terminal localizado no Centro do Rio serão a ponte aérea para Congonhas, em São Paulo, e os voos para Brasília. Todos os demais voos para destinos domésticos serão destinados ao Galeão.

Outra decisão tomada é que não será mais possível fazer check-in no Santos Dumont para voos internacionais. Embora ele não tenha rotas para o exterior, hoje o passageiro pode despachar bagagens e fazer conexões para cidades fora do país a partir do terminal localizado na região central da cidade. Isso poderá ajudar a atrair mais voos para o Galeão.

França defende proposta para revitalizar Galeão

Nesta segunda-feira, França defendeu a limitação do Santos Dumont como forma de revitalizar o Galeão. A proposta havia sido apresentada no fim de abril por Paes e pelo governador Cláudio Castro em um encontro com França. A lógica por trás dessa mudança é que a cidade precisa de um aeroporto internacional forte, capaz de atrair voos internacionais e transporte de carga. Só que as conexões com outras cidades do país, em voos domésticos, são essenciais para atrair as rotas internacionais.

– Se deixar, todo mundo quer parar no Santos Dumont. Além de tudo, o Santos Dumont é uma pintura. É considerado um dos pousos e decolagens mais bonitos do mundo – afirmou França.

Em 2014, o Galeão chegou a contar com 17 milhões de passageiros, mas terminou o ano passado com quase 6 milhões. Já o Santos Dumont teve fluxo de pouco mais de 10 milhões de passageiros no ano passado, um volume que deixa o terminal operando no limite.

Concessionária

Desde 2014, o Galeão é operado pela concessionária RIOgaleão, controlada pela Changi, de Cingapura. Em fevereiro de 2022, a concessionária decidiu devolver a concessão à União. Em fevereiro deste ano, anunciou que poderá voltar a atrás. O governo federal consultou o Tribunal de Contas da União (TCU) sobre essa possibilidade.

França cobrou uma postura mais pró-ativa por parte da concessionária.

– Este ano, o Galeão está aumentando e vai para quase 8 milhões, mas, ainda assim, é insuficiente, porque é um aeroporto grande, muito bem montado, com a maior pista do Brasil. Queremos muito que a empresa Changi faça a parte dela também, coloque outros empreendimentos. É uma área de 6 milhões de metros, cabem vários empreendimentos lá – afirmou o ministro.

Veja também

FMotors Linha Diesel da Toro tem redução de R$ 20 mil