A- A+

13º SALÁRIO Limite de pagamento da 1ª parcela do 13º salário e Black Friday serão na mesma data em 2025 A primeira parcela do 13º salário, por lei, deve ser paga entre o dia 1º de fevereiro e o dia 30 de novembro

A Black Friday, uma das principais datas de vendas para o varejo, ocorre no próximo dia 28 de novembro. Neste ano, este também será o dia limite para o pagamento da primeiro parcela do 13º salário.

A Black Friday ocorre sempre na última sexta-feira de novembro - dia seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, onde o evento teve início.

Já a primeira parcela do 13º salário, por lei, deve ser paga entre o dia 1º de fevereiro e o dia 30 de novembro. No entanto, neste ano, a data limite cai em um domingo, dia da semana em que não há compensação bancária, o que faz com que os empregadores tenham que antecipar os depósitos para o dia útil anterior - no caso, a sexta-feira, 28 de novembro.

Chamado oficialmente de "Gratificação de Natal para os Trabalhadores", o benefício foi instituído pela Lei Nº 4.090 de 1962 e garante que todos os trabalhadores com carteira assinada tenham direito a um salário extra no fim do ano.

Para quem trabalhou menos de 12 meses, o valor pago é proporcional ao tempo de serviço - mas é preciso estar atento porque, para que o mês seja contabilizado, é necessário que o funcionário tenha ao menos 15 dias trabalhados no período.

Enquanto a primeira parcela corresponde a 50% do valor bruto ao qual o trabalhador tem direito, a segunda parcela sofre os descontos do INSS e do IR.

Ela pode ser depositada até 20 de dezembro - que, neste ano, cai em um sábado, o que fará com que a data limite do pagamento seja antecipada para a sexta-feira, 19 de dezembro.

Apesar de ocorrer oficialmente no dia 28 de novembro, a Black Friday no Brasil ocupa quase todo o mês de novembro, o que rendeu o apelido de "Black November".

A época costuma ser - ao lado do Natal - a melhor para o faturamento do varejo com bens duráveis, no entanto, a taxa básica de juros no maior nível em 20 anos e quase a metade da população adulta brasileira inadimplente são um balde de água fria para as vendas de itens de maior valor, como geladeiras, fogões, televisões e celulares, por exemplo, neste final de ano.



Veja também