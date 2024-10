Linha aérea de baixo custo quer transportar 5 mil pessoas por mês em nova rota entre RJ e Montevidéu

A- A+

Turistas brasileiros que desejam visitar o Uruguai ganharão uma nova opção de voo para a capital do país. A partir de dezembro, a Sky Airline, empresa aérea chilena de baixo custo, espera transportar mais de 5 mil pessoas por mês na nova rota que será aberta entre o Rio de Janeiro e Montevidéu.

Segundo o gerente de vendas da companhia aérea, Franco Chaparro, a expectativa é fomentar o turismo entre os países vizinhos, já que existe uma alta demanda por voos de uruguaios querendo ir ao Rio e de brasileiros viajando para Montevidéu.

— Nossas perspectivas para a temporada de verão, especificamente para o Rio de Janeiro, são muito boas, já que há uma demanda alta por voos de uruguaios para o Brasil. Observamos que era uma rota com potencial de crescimento, pois a demanda de brasileiros por passagens ao Uruguai também é alta — afirmou.

No site da companhia, passagens saindo do aeroporto do Galeão em direção a Montevidéu em dezembro estão sendo vendidas a uma média de R$ 656, com opções de voos às segundas, quartas, sextas e domingos.

Com 22 anos de história, a Sky, companhia de baixo custo do Chile, tem expandido suas operações para o Brasil nos últimos anos. O gerente da companhia destaca a importância do Brasil para a empresa.

— O mercado brasileiro de transporte aéreo, sozinho, é quase igual ou maior que o resto dos países de língua espanhola juntos. Para se ter uma noção, este ano devemos transportar cerca de 800 mil passageiros em rotas que têm o Brasil como destino — ressaltou Franco Chaparro

No início do ano, a Sky assinou um acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para abrir três novas rotas aéreas para Santiago, com voos diretos para Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA), que já funcionam desde julho. Segundo a Embratur, o Chile foi o terceiro país que mais enviou turistas estrangeiros ao Brasil em 2023.

A compra de passagens fazendo o caminho inverso também é significativa. Segundo a empresa, a rota entre o Rio de Janeiro e Santiago, capital do Chile, consolidou-se como a favorita do ano para os brasileiros entre os voos da companhia, reunindo mais de 111 mil passageiros durante o primeiro semestre de 2024, um aumento de 26% em comparação com o ano anterior. O trecho é o segundo com maior demanda entre todas as operações da Sky.

De acordo com Franco Chaparro, a demanda aumenta especialmente durante a temporada de neve no Chile, entre junho e setembro.

— Somente na temporada de neve, quando tivemos muita oferta em destinos brasileiros para levá-los ao Chile e aproveitar toda a temporada de neve, aproximadamente 230 mil passageiros viajaram, e tudo isso com um crescimento muito significativo em relação ao ano passado — destacou o porta-voz da empresa.

