Linha Diesel da Toro tem redução de R$ 20 mil

A Fiat reduziu em R$20 mil o valor público das versões Volcano Turbo Diesel, Ranch e Ultra da Toro. De acordo com a marca, a picape continua com todos os itens de série, ou seja, nenhum conteúdo foi alterado com o reposicionamento de preço.

Com versatilidade e design moderno, a Toro é a picape que possui a liderança do seu segmento e uma das mais vendidas do país, atrás somente da Fiat Strada.

Além do preço atrativo, a Toro tem motor turbo diesel em todas as suas versões e conta com tração 4X4, câmbio automático de nove marchas e faróis Full LED, além de central multimídia touchscreen de até 10.1” com Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless.

O motor Turbo Diesel traz alta potência e desempenho, com torque de 35,7 Kgfm, 170 cv e 1.750 rpm, garantindo uma picape ainda mais forte para enfrentar os terrenos off-road.

Com a redução de preço, a Fiat busca tornar essa picape ainda mais atrativa para os consumidores, proporcionando uma oportunidade única para quem busca um veículo potente.

"A Toro é um case de sucesso na Fiat, uma picape que conquistou o público desde o seu lançamento. Com sua proposta inovadora, ela elevou o nível de competitividade do segmento e está surpreendendo mais uma vez, agora com preços irresistíveis. Essa é uma oportunidade única para adquirir uma picape diesel com um valor atrativo, aproveitando todas as vantagens que só a Toro oferece”, Herlander Zola, destaca vice-presidente sênior da Fiat e da Abarth na América do Sul.

Confira os novos preços públicos sugeridos para a linha Toro Diesel:

Toro Volcano Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 188.590

Toro Ranch Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 205.790

Toro Ultra Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 206.890

