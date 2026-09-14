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Economia Linha do BNDES já financiou 50 mil carros para taxistas e motoristas de app Segundo Aloizio Mercadante, programa teve adesão inicial lenta, mas ganhou força e será mantido como política permanente

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira (14) que a linha de crédito voltada à renovação de veículos de taxistas e motoristas de aplicativos já financiou 50 mil automóveis. Segundo ele, o número representa mais de dez vezes a média de compras de veículos registrada por esse público.

Após participar de um seminário da Esfera, em São Paulo, Mercadante avaliou que, apesar das dificuldades enfrentadas no início, o programa contribuiu para o desempenho do setor automotivo. Ele citou o recorde histórico de vendas de veículos registrado pela indústria no mês passado como um dos reflexos positivos da iniciativa.

Entre os principais obstáculos para ampliar a adesão, o presidente do BNDES destacou as dificuldades de acesso ao sistema financeiro e as restrições de crédito. De acordo com Mercadante, parte dos motoristas não possui cadastro bancário ativo ou enfrenta problemas para obter financiamento.

A linha tinha R$ 30 bilhões disponíveis, dos quais mais de R$ 5 bilhões já foram utilizados, segundo o presidente do banco. Para Mercadante, o programa começou a ganhar força após um período inicial de adaptação, especialmente por atender um público novo para o sistema financeiro.

Outro entrave apontado é a situação financeira de parte dos potenciais beneficiários. Alguns motoristas estão negativados e precisam regularizar as dívidas antes de conseguir contratar o financiamento. O orçamento familiar comprometido com outras despesas também reduz a capacidade de aquisição de um veículo novo.

Nesta segunda-feira, um dia antes do encerramento previsto da linha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que transforma o programa em política permanente, retirando o prazo de validade da iniciativa.

Mercadante também destacou a atuação do fundo garantidor, que amplia a segurança das operações de crédito. Para ele, a continuidade do programa deve contribuir para aumentar o número de financiamentos.

O presidente do BNDES afirmou ainda que a instituição participa da iniciativa por considerar a compra do veículo um investimento produtivo, já que o automóvel é utilizado como instrumento de trabalho pelos motoristas.

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal lideraram inicialmente a execução da linha. De acordo com Mercadante, bancos privados e instituições ligadas a montadoras passaram a participar do programa mais recentemente.

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