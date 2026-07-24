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profissionalização LinkedIn pode impulsionar a carreira de estudantes desde o início da graduação Evento on-line com orientações sobre a plataforma ocorre no dia 29 de julho e está com inscrições abertas

O LinkedIn deixou de ser apenas uma plataforma de busca de vagas e se consolidou como uma ferramenta de posicionamento, relacionamento e construção de reputação profissional. Para os estudantes, a presença na rede pode ampliar a visibilidade e aproximá-los de recrutadores, empresas e oportunidades de carreira antes mesmo da conclusão da graduação.



Segundo a LinkedIn Top Voice, Ana Chauvet, reconhecida entre os Top 10 profissionais de RH do Brasil pelo Prêmio iBest e fundadora da AC Hunter, não é preciso ocupar um cargo de liderança ou acumular muitos anos de experiência para se destacar na plataforma.

O algoritmo da rede não diferencia o tempo de carreira dos usuários, mas responde à clareza, à consistência e à estratégia de cada perfil.



Entre as principais recomendações da especialista estão manter o perfil completo e atualizado, apresentar com clareza a área de interesse, utilizar palavras-chave relacionadas à profissão e valorizar experiências acadêmicas, trabalhos voluntários, cursos e projetos desenvolvidos durante a faculdade.



A produção de conteúdo também pode contribuir para a construção de autoridade. Estudantes podem compartilhar aprendizados, experiências em projetos, participação em eventos e reflexões sobre temas relacionados à futura profissão.



Outro ponto fundamental é a construção de uma rede de contatos baseada em relacionamentos. Interagir com publicações, acompanhar profissionais e empresas e manter contato com professores e colegas são atitudes que podem gerar oportunidades ao longo da trajetória profissional.



“Queremos evidenciar ao público que a construção da carreira começa ainda durante a graduação. O LinkedIn pode ser um aliado importante para que eles deem visibilidade aos seus conhecimentos, projetos e objetivos profissionais”, afirma o coordenadorda área de Marketing da Wyden, Andrey Neves.

Para auxiliar os estudantes no processo de construção de um perfil no LinkedIn, a rede de ensino superior Wyden promove, no dia 29 de julho, a live Conexão Carreira — Construa uma jornada de alto impacto. O evento começa às 18h e trará orientações sobre como estudantes podem utilizar a plataforma ainda na graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site do evento.



*Com informações da assessoria

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