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promoção Liquida Grande Recife traz descontos de 70% e sorteio de prêmios para consumidores Campanha começa nesta sexta (26) e vai até 4 de julho. A cada R$ 50,00 em compras, clientes concorrem a cinco smart TVs e um carro zero quilômetro

A 16ª edição da Campanha Liquida Grande Recife chega às lojas da Região Metropolitana nesta sexta-feira (26) e promete movimentar o comércio com descontos de até 70% e sorteios para os consumidores. Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), a ação vai até o dia 4 de julho e reúne oito mil lojas e 11 shopping centers.

De acordo com a CDL Recife, a expectativa é aumentar de 5% a 10% as vendas do comércio local, em relação à edição passada. Em 2025, a Liquida Grande Recife emitiu uma média de 200 mil cupons para o sorteio, número que também deve ser superado neste ano.

“É uma campanha de sucesso, e o mês de junho é sempre bom para o comércio, pois tem o Dia de Namorados, o São João e agora a Copa do Mundo”, afirmou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, Fred Leal, no lançamento da campanha.

Promoção

A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, os consumidores recebem um cupom de desconto nos produtos e podem concorrer aos sorteios de um carro do modelo HB20 zero quilômetro e cinco smart TVs de 50 polegadas.

Para participar do sorteio, é necessário cadastrar a nota fiscal da compra no site oficial da campanha. A CDL Recife irá sortear os seis prêmios no dia 10 de julho.

Expectativas

Durante o período da campanha, a Câmara de Dirigentes Lojistas incentiva as lojas participantes a queimar estoques excedentes e fazer promoções para fidelizar novos consumidores.

Na avaliação de Fred Leal, apesar do aumento da inadimplência das famílias pernambucanas, fato que reforça a cautela na hora das compras, a Liquida Grande Recife terá uma aderência positiva da população.

“O comércio passa um momento assim difícil, e uma promoção como essa vem no momento certo. Depois do São João, do Dia dos Namorados e agora durante a Copa do Mundo, é evidente que muitos já gastaram e compraram, mas eles vão continuar gastando para aproveitar os preços, que vão baixar muito”, declarou o presidente da CDL Recife.

O otimismo dele é compartilhado com o Poder Público. Para a chefe do Gabinete do Centro Histórico da Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça, a campanha favorece não só o comércio, como os setores de serviços, turismo, lazer e gastronomia.

“É o momento de dar visibilidade, de mostrar o que o nosso comércio tem. E a prefeitura é uma grande apoiadora por meio do programa Recentro, dos órgãos de segurança, da guarda municipal, do controle urbano, tudo para que o cliente tenha uma boa experiência de compras e volte mais vezes”, pontuou.

Além da Prefeitura do Recife, o governo de Pernambuco se beneficia com a campanha. Na análise do secretário executivo de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Pedro Lacerda, mais do que participar da iniciativa, os consumidores devem se movimentar pela RMR e visitar pontos turísticos, tornando o estado mais reconhecido e valorizado.

“Essa campanha vai fomentar o desenvolvimento econômico de uma maneira expressiva, não só no Recife, mas em todo o estado, porque repercute. Então, a governadora Raquel Lyra tem falado muito em potencializar o trabalho que já vem sendo desenvolvido ao longo do seu período. E com muita satisfação estamos aqui”, diz Lacerda.

A campanha recebe o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Recife, do Programa de Reabilitação Urbana do Centro do Recife (Recentro), do Governo do Estado, da Cielo, do Banco do Nordeste, do Governo Federal, do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife).

E mais: da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PE), da Associação dos Lojistas de Shopping de Pernambuco (Aloshop-PE), da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).



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