Iniciativa que pretende aquecer a economia local no segundo semestre, o Liquida Grande Recife chega à 15ª edição. A campanha, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), começa nesta sexta-feira (4) e vai até o dia 12 de julho. A ação integra o calendário de atividades da CDL Recife, que completa 65 anos em 2025.

A Liquida Recife é considerada a maior campanha do estado no setor e envolve parceria com 8 mil lojas da Região Metropolitana do Recife, incluindo 11 shoppings. Este ano, conta com sorteio de prêmios em vales-compras e um carro, além de descontos que podem chegar a 70%.

Como participar?

Os clientes que comprarem nos estabelecimentos participantes da iniciativa - as lojas estarão identificadas com a sinalização da campanha - concorrerão ao sorteio de um veículo Renault Kardian zero quilômetro e 15 vales-compras de R$ 1 mil.

A cada R$ 50 em compras, o cliente terá direito a 1 cupom. Para compras realizadas via maquininha Cielo, que patrocina a ação, o cliente terá direito a três cupons.



Com a nota fiscal em mãos, o cliente pode cadastrar o cupom no site oficial da Liquida Grande Recife. O sorteio acontece no dia 18 de julho, às 10h, na sede da CDL, no bairro da Boa Vista, centro da capital.

Expectativa

O presidente da Câmara e do Sindicato do Comércio Lojista do Comércio Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal, comemorou o início desta edição.

CDL promove campanha Liquida Recife. Na foto, Fred Leal, presidente do CDL | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Se chegou à 15ª edição, é porque teve um sucesso muito grande. É a maior campanha da RMR porque envolve shoppings centers, lojas do centro e lojas de rua. O Liquida é muito importante para o consumidor e para o lojista. O cliente tem muito desconto e o vendedor pode fazer, depois do São João, uma requalificação do estoque. As expectativas são de que as vendas aumentem entre 5% e 10% em relação ao ano passado, porque não tivemos um semestre muito bom. Vamos ver se recuperamos, dando partida agora”, contou.

Chefe do gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça, ressaltou, durante discurso na coletiva de imprensa, que iniciativas como essa contribuem para o fomento da economia no centro do Recife.

“Falar do Centro é falar do comércio. O Centro começou a partir do comércio. É importante o fluxo de pessoas e iniciativas como essa, de campanhas de incentivo, que são fundamentais para tornar o comércio mais vivo e mais pujante. É isso que a gente quer, que seja bom pro consumidor e bom para os lojistas também”, comentou ela.

Rodrigo Barros, diretor da Associação de Lojistas de Shopping de Pernambuco (Aloshop), frisou e comemorou a parceria do órgão com a CDL Recife. Para ele, essa união contribui cada vez mais para o fortalecimento comercial em Pernambuco.

“São parcerias muito importantes e essa campanha, bem como o Natal Premiado, são iniciativas que vão fortalecer ainda mais essa relação com o comércio e o Recife, como um todo”, destacou.

Parceiros

Entre os parceiros do Liquida Grande Recife, estão a Prefeitura do Recife, o Governo de Pernambuco; o Governo Federal; a Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce); a Associação de Lojistas de Shopping de Pernambuco (Aloshop); a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel); Cielo e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife).

11 shoppings centers

Participam do Liquida Recife 11 shopping localizados na Região Metropolitana. São eles: Recife, RioMar Recife, Boa Vista, Tacaruna, Plaza, Camará, Guararapes, Patteo. Costa Dourada, North Way e Igarassu.

Números do Liquida Grande Recife 2025

* 15ª é a edição da campanha deste ano;

* 8 mil é o número de estabelecimentos envolvidos na RMR;

* Campanha alcançará oito cidades;

* 5% a 10% é a expectativa a mais de negócios em relação à edição passada;

* R$ 50 é o valor da nota fiscal para concorrer a prêmios;

* 1 carro zero quilômetro Renault Kardian e 15 vales-compras de R$ 1 mil serão os prêmios sorteados.

