CDL Recife: Liquida Grande Recife estimula a economia local

Braço mais importante da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife, a campanha Liquida Grande Recife completa 15 anos em 2025. Até aqui, já resultou no incremento de quase R$ 237 milhões à economia local. Também movimenta toda a cadeia do varejo, que inclui lojistas, vendedores, fornecedores, prestadores de serviço e consumidores direta ou indiretamente participantes.

Ao longo da edição comemorativa, que este ano será realizada de 4 a 12 de julho, com a participação de 8 mil lojas da Região Metropolitana do Recife, a promoção traz como novidade o sorteio de um carro Kardian zero-quilômetro e 15 vales-compra de mil reais para os consumidores engajados.

Para participar, é preciso realizar R$ 50 em compras para ter direito a um cupom. Se a transação for feita em maquininha da Cielo, patrocinadora da campanha, o número de cupons aumenta para três. O sorteio será no dia 18 de julho, às 10h, na sede da CDL Recife, no bairro da Boa Vista, centro da cidade. Na promoção de 2024, quando foram sorteados um carro HB20 e cinco vales-compra de mil reais, a quantidade de cupons trocados chegou a 154.327.

O presidente da CDL Recife e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas) Recife, Fred Leal, explica que a campanha já integra o calendário tradicional do comércio recifense e traz até 70% de descontos em estabelecimentos parceiros. Ele acredita que esta edição deve promover ainda mais aquecimento aos negócios locais e vai movimentar clientes de diversos cantos da cidade e do estado.

Resultados

“O Liquida Grande Recife vem trazendo bons resultados e superando nossas expectativas, todos os anos. É uma campanha que beneficia o comércio, fomentando o consumo e alavancando as vendas. Cada vez mais empresas e parceiros estão apostando nesse projeto, que já é um sucesso”, declarou.

Para 2025, a expectativa de Leal é de que as vendas aumentem entre 5% e 10%, comparadas ao ano passado. Mesmo reconhecendo que a economia local vive tempos de indefinição ou baixa estação.

“O Liquida varia de data. Este ano, pegou um período bom, que é o início de julho. Tem o final do São João e é um mês de férias. Gera um bom movimento. De qualquer maneira, a gente incentiva o lojista a se preparar e fazer compras que permitam um desconto maior. É uma promoção muito importante e que, de fato, aquece o comércio”, complementou ele.

História

Criado em 2010, o Liquida Grande Recife nasceu com o objetivo de aumentar as vendas, oferecendo descontos e premiação para os consumidores. Atualmente, a promoção engloba desde as lojas de rua até os shoppings, conquistando a confiança dos recifenses.

“Sabe-se que o comércio vive de promoção, e o Liquida Grande Recife vem crescendo, ano após ano, principalmente no movimento do comércio. Vai se consolidando, com o passar do tempo, até se fixar como uma promoção tradicional do comércio. Hoje, todo mundo espera o Liquida, que tem sido um sucesso. Cada ano, a gente cresce mais”, destacou ele.

Parceiros

O Liquida Grande Recife conta com parceiros que, engajados no foco de impulsionar o comércio, se unem para que tudo aconteça. Entre os parceiros da inicitiva estão a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Recentro; o governo de Pernambuco; a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco; o governo federal, por meio do Banco do Nordeste; a Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce); a Associação de Lojistas de Shopping de Pernambuco (Aloshop); a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel); e o Sindilojas.

Quando a promoção estreou, Fred ainda não era o presidente da CDL Recife. Atuava como diretor- executivo. A ideia partiu da empresa parceira Start, que tem a marca e hoje atua na operacionalização de toda a engrenagem. Iniciativas como esta são realizadas em cerca de dez capitais brasileiras. O formato é o mesmo, só que com algumas particularidades.

“A ideia é deles. Nos procuraram, há 15 anos, trazendo a ideia, e aceitamos o desafio na mesma hora. Todos os anos trazemos algumas inovações, seja um sorteio eletrônico ou entrega de brindes, que mudam ao longo dos anos”, explicou Fred.

O Liquida é uma operação que envolve as empresas parceiras, requer serviços de diversos órgãos públicos e, com isso, eles têm particularidades.

