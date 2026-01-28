A- A+

Descontos Liquida Tacaruna acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro Confira os horários de funcionamento e os principais segmentos com descontos

O Shopping Tacaruna inicia nesta quinta-feira (29) o Liquida Tacaruna com promoções em segmentos como moda feminina masculina, praia e infantil, além de calçados, brinquedos, perfumaria, cama, mesa e banho, informática e eletroeletrônicos.

Nos dias do Liquida, o Shopping Tacaruna funcionará normalmente, das 9h às 22h, de quinta a sábado, e das 12h às 21h, no domingo 1º de janeiro.

“O início do ano é sempre um período em que as famílias buscam reorganizar o orçamento, e o Liquida Tacaruna chega justamente para atender a essa necessidade, oferecendo oportunidades reais de economia. Reunimos lojas de diversos segmentos com descontos muito atrativos, para que o público possa aproveitar e comprar bem pagando menos”, destaca a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.

Veja também