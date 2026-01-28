Liquida Tacaruna acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro
Confira os horários de funcionamento e os principais segmentos com descontos
O Shopping Tacaruna inicia nesta quinta-feira (29) o Liquida Tacaruna com promoções em segmentos como moda feminina masculina, praia e infantil, além de calçados, brinquedos, perfumaria, cama, mesa e banho, informática e eletroeletrônicos.
Leia também
• Promoção: Plaza Shopping aposta em nova edição do Liquida Plaza com descontos de até 60%
• Shopping Guararapes inicia promoção Etiqueta Roxa com ofertas de até 60%
Nos dias do Liquida, o Shopping Tacaruna funcionará normalmente, das 9h às 22h, de quinta a sábado, e das 12h às 21h, no domingo 1º de janeiro.
“O início do ano é sempre um período em que as famílias buscam reorganizar o orçamento, e o Liquida Tacaruna chega justamente para atender a essa necessidade, oferecendo oportunidades reais de economia. Reunimos lojas de diversos segmentos com descontos muito atrativos, para que o público possa aproveitar e comprar bem pagando menos”, destaca a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.