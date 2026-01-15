A- A+

ECONOMIA Liquidação da Reag: entenda como funciona uma gestora de recursos Instituição tinha autorização do Banco Central para administrar e gerir fundos de investimento

Com a liquidação da Reag Investimentos pelo Banco Central, a instituição deixa de operar como gestora e administradora de recursos no mercado financeiro.

Os fundos de investimento oferecidos pela empresa seguem existindo, mas precisarão ser transferidos para outras instituições habilitadas.

A Reag foi criada em 2012 pelo empresário João Carlos Mansur como uma administradora de recursos. Ela obteve autorização do Banco Central para atuar como instituição financenira em 2019, através da Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM).

Assim, passou a intermediar a negociação de ativos (ações, debêntures) no mercado de capitais e a atuar como administradora, custodiante e distribuidora de produtos, além fazer gestão de fundos.

Na administração, a Reag cuidava de toda a operação e governança de um fundo de investimento. Era responsável por contratar gestores e auditores, além de cuidar da contabilidade, fluxo de caixa, da escrituração das cotas, e representar legalmente o fundo, defendendo os interesses dos cotistas junto a órgãos como Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que fiscaliza o mercado de capitais

Já na função de gestora, a empresa buscava profissionais para gerenciar o dinheiro de seus clientes nos fundos, de ações, imobiliários, de participações em empresas, títulos, entre outros, buscando o melhor retorno. Uma gestora faz a estruturação do fundo e busca a captação de recursos. A Reag tornou-se a maior gestora independente de recursos do país (instituioção que não é ligada a bancos) e chegou a ter quase R$ 350 bilhões no patrimônio dos fundos administrados por ela.

A Reag chegou a ser a segunda maior gestora do mercado de Fundos de Investimento em Participações (FIP). Também se destacou na gestão em Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e fundos multimercados.

