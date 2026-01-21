Qua, 21 de Janeiro

ECONOMIA

Liquidação do Will Bank é a sexta relacionada ao caso Master; veja lista

Processo começou no núcleo do grupo e avançou para empresas controladas e coligadas

Cartão do Will Bank: braço digital do Banco Master foi liquidado pelo BacenCartão do Will Bank: braço digital do Banco Master foi liquidado pelo Bacen - Foto: Will Bank/Divulgação

A liquidação do Will Bank, decretada nesta quarta-feira (21) pelo Banco Central (BC), marca a sexta intervenção direta relacionada ao caso do Banco Master, um dos episódios mais graves do sistema financeiro brasileiro recente.

Desde novembro de 2025, a autoridade monetária vem desmontando, em etapas, o conglomerado e instituições ligadas ao seu ecossistema, diante de insolvência financeira, suspeitas de fraudes contábeis e colapso operacional.

O processo teve início no núcleo do grupo, com a liquidação das principais instituições do Master, e avançou nas semanas seguintes para empresas coligadas e controladas. A tentativa de preservar o Will Bank, braço digital do conglomerado, fracassou após o banco descumprir pagamentos no arranjo da Mastercard, o que levou o BC a concluir que a insolvência era irreversível.

Veja a cronologia das liquidações ligadas ao caso Master

1. Núcleo do conglomerado — 18 de novembro de 2025
Nesta data, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial das principais instituições do grupo, após identificar crise de liquidez e indícios de irregularidades:

2. Braço de investimentos — 15 de janeiro de 2026

3. Extensão final — 21 de janeiro de 2026

Impacto para investidores
Com as liquidações, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foi acionado para ressarcir investidores em produtos cobertos, como CDBs, LCIs e LCAs, até o limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição, respeitado o teto global de R$ 1 milhão. O caso do Master resultou no maior acionamento da história do fundo, com cerca de R$ 41 bilhões reservados para pagamentos.

