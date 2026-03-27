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CASO MASTER Liquidada pelo BC, Entrepay é suspeita de integrar esquema de fundos ligados a Master Decisão de encerrar atividades da empresa pode afetar bandeiras de cartão e fintechs menores

A Entrepay, liquidada nesta sexta-feira pelo Banco Central, é suspeita de ser uma intermediária no esquema de fundos ligados ao Banco Master e ao seu ex-controlador, Daniel Vorcaro, que está preso, segundo as investigações conduzidas pela autoridade monetária. A liquidação pode ter implicações negativas para bandeiras de cartão e outras fintechs menores que tinham negócios com a Entrepay.

De acordo com pessoas com conhecimento no assunto, Vorcaro tinha influência direta na instituição liquidada nesta sexta. O CEO da Entrepay, Antônio Freixo, conhecido como “Mineiro”, foi alvo da Operação Compliance 2, que apura justamente o esquema de fraudes com fundos ligados ao Master. A defesa de Vorcaro não se manifestou e o grupo Entre informou que vinha conduzindo um processo de descontinuação das operações das sociedades liquidadas.

A instituição de pagamento que atuava no mercado de credenciamento de meios de pagamento, intermediando a relação de bancos e bandeiras de cartão com lojistas, desviava os recursos e não os repassava pela cadeia, de acordo com interlocutores. Ou seja, recebia o pagamento dos emissores e não pagava os subcredenciadores e os estabelecimentos.

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Parte desses recursos desviados era usado para comprar cotas de fundos geridos pela Reag, que eram infladas e depois o dinheiro era retirado na outra ponta. Um deles é o Hans 2 Fundo de Investimento Part. Multiestratégia, cujas cotas compradas por Vorcaro no fim de 2023 tiveram valorização de cerca de R$ 290 milhões em um dia.

É o mesmo padrão utilizado com os empréstimos feitos pelo Master a empresas que pareciam não ter relação com o banco, que depois direcionava o dinheiro para uma cadeia de fundos geridos pela Reag.

Como as cotas do Hans 2 faziam parte do ativo da Entrepay, com os ativos virando fumaça, a instituição também se tornou insolvente, motivando a liquidação extrajudicial decretada pelo BC. O regulador ainda disse que a instituição infringiu normas que disciplinam sua atividade.

"A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do Conglomerado, bem como por infringência às normas que disciplinam sua atividade e por prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores", disse o BC em nota.

Como a Entrepay deixou de pagar os subcredenciadores e lojistas, o prejuízo pode ficar para as bandeiras de cartão, já que, pelas regras do BC, são as responsáveis pelo arranjo de pagamento. Isso já aconteceu no caso do Will Pay, cujo impacto foi superior a R$ 5 bilhões. Mas, segundo interlocutores, o BC ainda precisa ainda avaliar as implicações jurídicas no caso da Entrepay.

Também podem ser afetadas outras fintechs e bancos digitais pequenos que tinham negócios com a Entrepay no âmbito de uma modalidade de crédito conhecida como "fumaça", em que é dado como garantia as expectativas para as vendas futuras de um estabelecimento. A expectativa é de que o impacto, no entanto, seja pequeno.

Além da Entrepay, foram liquidadas Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e à Octa Sociedade de Crédito Direto S.A., que compõem o conglomerado. De pequeno porte, o grupo representava cerca de 0,009% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional em dezembro de 2025 e não operava com instrumentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Em nota, o Grupo Entre informou que vinha conduzindo um processo de descontinuação das operações das sociedades liquidadas, no contexto de uma revisão estratégica de seu portfólio de negócios.

"O Grupo esclarece que vinha conduzindo, de forma estruturada, um processo de descontinuação das operações dessas sociedades, no contexto de uma revisão estratégica de seu portfólio de negócios, com foco na transição ordenada das atividades, no cumprimento das obrigações assumidas e na preservação da continuidade operacional durante esse período.

O grupo ainda reafirmou o compromisso de colaboração com as autoridades competentes e disse que os outros negócios seguirão normalmente.

"O Grupo Entre reafirma seu compromisso com a colaboração integral com as autoridades competentes, prestando todos os esclarecimentos necessários e acompanhando os desdobramentos do processo de liquidação dentro dos canais institucionais apropriados, de forma também a mitigar impactos a clientes, parceiros e demais públicos relacionados."

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