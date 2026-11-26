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caso master Liquidante do Master diz ao STF não se opor a liberar R$ 316 mi ao BRB A Procuradoria-Geral do Distrito Federal havia solicitado o desbloqueio de todas as carteiras cedidas ao banco distrital antes da liquidação do Master

A empresa responsável pela liquidação extrajudicial do Banco Master concordou em liberar para o Banco de Brasília (BRB) R$ 316,5 milhões em valores bloqueados no âmbito da Operação Compliance Zero. A manifestação foi enviada ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, nesta quinta-feira (26).

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal havia solicitado o desbloqueio de todas as carteiras cedidas ao banco distrital antes da liquidação do Master. Essa opção, contudo, foi rejeitada pelo liquidante, que alegou que parte desses ativos ainda é de titularidade indefinida.

"O liquidante não se opõe a que esse Supremo Tribunal Federal o autorize a processar o pagamento dos valores relativos a carteiras incontroversas cedidas ao BRB, considerando o valor total atualmente retido de R$ 316.478.096,94, os valores das parcelas que se vencerem dessas carteiras e das parcelas que forem liberadas nas ações judiciais, em linha com a manifestação da PGR", diz a EFB Regimes Especiais de Empresas ao STF.

Na manifestação, o liquidante alega que há outras entidades lesadas pelos crimes que também pleiteiam compensações. "A medida inverteria a lógica do regime liquidatório: em vez de preservar os recursos em ambiente neutro e supervisionado até a definição de seus legítimos titulares, transferiria a um único pretendente a guarda de valores que pertencem, potencialmente, a terceiros", diz.

O governo do DF sustenta que esses valores devem ser usados para compensar parte do rombo causado ao banco distrital com a compra de R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito com ativos falsos do Master.

A petição, feita no último dia 17, se baseia na premissa de que o BRB é vítima da fraude arquitetada pelo dono do Master, Daniel Vorcaro.

"O Distrito Federal figura, ao lado do BRB, como vítima das condutas investigadas. Acionista controlador da instituição, o ente distrital suporta, no próprio patrimônio público, os efeitos do dano causado ao banco: a desvalorização de sua participação acionária, a redução dos resultados e dividendos que lhe cabem e o risco de ter de recompor, com recursos do Tesouro distrital, a higidez patrimonial de instituição financeira pública", diz a petição

Contudo, o ex-presidente da estatal Paulo Henrique Costa é investigado por suspeita de ter aceitado propina em troca de operações que salvariam o Master. A compra do banco de Vorcaro só não foi adiante porque o Banco Central interveio e, depois, liquidou a instituição financeira.

Na terça-feira (24) Fachin pediu manifestação do liquidante. A resposta foi que é preciso analisar as operações do banco. "Nesse cenário, a definição de quem é o legítimo titular de cada crédito exige análise individualizada, operação por operação, da anterioridade das cessões, dos registros em entidade registradora, das averbações nos convênios, dos instrumentos contratuais e dos arquivos de conciliação, com contraditório entre todos os pretendentes de uma mesma posição", afirma.

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