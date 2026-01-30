Liquidante do Master será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde, diz BC
As funções de liquidante serão assumidas pela empresa Sebastião Marcio Monteiro
O atual liquidante do conglomerado Banco Master, Eduardo Félix Bianchini, será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde, informa o Banco Central. Entre os dias 31 de janeiro e 15 de fevereiro, as funções de liquidante serão assumidas pela empresa Sebastião Marcio Monteiro, pertencente à responsável técnico de mesmo nome.
Assim como Bianchini, Monteiro é ex-servidor do BC.
Conforme informações do Diário Oficial da União (DOU), sua aposentadoria da autarquia foi concedida em dezembro de 2019
Com a decisão, ele assume temporariamente as funções de liquidante do Banco Master, Banco Master de Investimento, Banco Letsbank, Master S.A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Will Financeira.