Liquidante do Master será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde, diz BC

O atual liquidante do conglomerado Banco Master, Eduardo Félix Bianchini, será substituído temporariamente em razão de tratamento de saúde, informa o Banco Central. Entre os dias 31 de janeiro e 15 de fevereiro, as funções de liquidante serão assumidas pela empresa Sebastião Marcio Monteiro, pertencente à responsável técnico de mesmo nome.

Assim como Bianchini, Monteiro é ex-servidor do BC.

Conforme informações do Diário Oficial da União (DOU), sua aposentadoria da autarquia foi concedida em dezembro de 2019

Com a decisão, ele assume temporariamente as funções de liquidante do Banco Master, Banco Master de Investimento, Banco Letsbank, Master S.A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Will Financeira.



