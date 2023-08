A- A+

BRASIL Lira afirma que taxação de offshores avança se acordo com Fazenda for mantido Presidente diz que há clima se governo cumprir promessa de retirar variação cambial

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou na noite desta quinta-feira que a taxação de rendimentos no exterior tem chance de ser aprovada se o Ministério da Fazenda mantiver o acordo para retirada de variação cambial e alíquotas regressivas, ou seja, quanto maior o prazo em que o dinheiro rende, menor o percentual cobrado.

Lira foi questionado pela imprensa sobre o clima para os deputados aceitarem o imposto para os super-ricos.

— Se for o texto acordado com o secretário Dario, sim (tem clima). Sem taxação de variação cambial. Com o acordo dos 22% e 15%, dependendo do prazo de aplicação. Aplicações mais curtas pagam mais e mais longas pagam menos. E uma taxa de juros factível para que o governo arrecade mais e quem tem possa pagar - afirmou.



Nesta quarta-feira, o governo aprovou a MP que reajuste o salário mínimo e corrige a tabela do imposto de renda, mas derrubou a taxação dos fundos offshore, para que haja mais tempo para negociações.

