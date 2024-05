A- A+

economia Lira defende votação de projeto que prevê taxação de compras internacionais até US$ 50 Lira se reuniu com o presidente Lula para discutir o assunto nesta terça

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu votar nesta terça-feira o projeto que prevê a taxação de compras internacionais de até US$ 50. Segundo ele, é necessário chegar a um "meio termo".

— Estive hoje com o presidente Lula tratando desse assunto. Ele deve estar com os ministros da economia para a gente chegar em um meio termo de gradação tanto de alíquota quanto de prazo — disse o presidente da Câmara.

A isenção vinha desagradando aos varejistas brasileiros, que se queixam de concorrência desequilibrada com importados.

O projeto não especifica qual será o imposto. Antes, era de 60% — o mesmo valor para as compras acima de US$ 50.

Em agosto de 2023, entrou em vigor o programa Remessa Conforme, do Ministério da Fazenda, que funciona por adesão. Com ele, o Imposto de Importação para compras de até US$ 50 foi zerado. Isso vale para empresas como Shopee e Shein. Pelo programa, essas empresas devem pagar ICMS (imposto estadual) de 17%, sobre compras de qualquer valor. Antes do programa, havia diferentes alíquotas do imposto estadual para essas compras.

Veja também

BRASIL Haddad diz que discussão sobre taxa para importados de até US$ 50 é uma 'questão de Estado'