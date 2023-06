Lira define ordem de votação das reformas econômicas na Câmara; veja como ficará

A- A+

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) detalhou nesta quarta-feira o planejamento da Casa em votar três pautas econômicas do governo Lula, em ordem de prioridade, na primeira semana de julho.

— O primeiro item tem que ser o Carf, que votamos dia 3. O arcabouço, se o Senado fizer algumas alterações, eu não conheço o texto, será discutido só o que o Senado alterar. É uma votação mais simples, não vai ser votado todo o projeto. Depois a reforma (tributária) — disse, em evento promovido pela CNI e Espera.

No caso do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), o governo federal enviou para o Congresso um projeto de lei para regulamentar o chamado voto de qualidade. Na prática, esse mecanismo garante à União vitória em disputas tributárias que ficam empatadas no Concelho que reúne representantes do Fisco e dos contribuintes.

Já o arcabouço fiscal foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) manhã desta quarta-feira por 19 votos a 6. O parecer do senador Omar Aziz (PSD-AM) retirou dos limites de gastos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), o Fundo Constitucional do Distrito Federal e despesas com ciência, tecnologia e inovação.

O texto irá ao plenário do Senado. Em seguida, com as modificações, o novo marco fiscal voltará para análise final da Câmara dos Deputados. Da Câmara não volta para o Senado e seguirá direto para sanção do presidente Lula.

Por outro lado, a reforma tributária ainda terá o substitutivo apresentado pelo grupo que trabalho na Câmara que está articulando com setores e lideranças no Congresso.

— De 3 a 7 de julho teremos (votação) do Carf, retorno do arcabouço fiscal e a reforma tributária pautada. Nós vamos precisar de todos os votos e uma conjunção de esforços muito fortes. Nós estamos ouvindo de todos os governadores, para ajudar na votação dessa reforma — disse Lira.

