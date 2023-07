Lira diz que discussão em plenário da Reforma Tributária começa nesta quarta e votação será amanhã

A- A+

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que pretende levar as discussões sobre a Reforma Tributária a plenário nesta quarta-feira e que o primeiro turno de votações sobre a matéria ocorrerá nesta quinta.



De acordo com Lira em entrevista à GloboNews, os diálogos pela Reforma Tributária, que reuniram governadores, prefeitos e parlamentares, foram fundamentais para que o tema tivesse segurança jurídica. O presidente da Câmara afirma que os líderes partidários ainda contam votos e dialogam com as suas bases para que o tema possa ser votado com segurança.

— Trabalharemos hoje (quarta) para levarmos a Tributária a plenário até o final do dia, com perspectiva de votação amanhã (quinta). É uma matéria complicada, que tem muito interesse, os líderes farão a conversa com seus deputados e contarão votos. Esta pauta não é politizada, é uma pauta de Brasil — afirmou.

Sobre a contagem de votos por parte dos líderes, Lira disse ter confiança de que terá os 308 votos necessários para que a Reforma passe em sua primeira votação.



— A discussão precisa começar nesta tarde, senão, nós não teremos tempo para o plenário votar. Vamos ouvir quem defende e quem é contra a Reforma, é claro. Amanhã, o tema segue na pauta. A previsão de tempo para que os líderes peguem o retorno das suas bases e tenhamos uma contagem, uma projeção do número de votos com o qual contamos é até o final desta quarta. Acho que a Câmara conseguirá, sim, os 308 votos necessários. Confio no trabalho deles (dos líderes).

Lira também falou sobre outras duas votações tidas como prioritárias: o Projeto de Lei que altera o funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e o novo arcabouço fiscal. De acordo com ele, o CARF será votado até sexta-feira. O arcabouço, entretanto, ainda carece de debates.

— Acredito na votação do CARF ainda nesta semana, acho que ele será votado, assim espero. Sobre o arcabouço, ele já está pacificado, mas ainda não reuni os lideres para falar sobre o tema e precisamos tratar das alterações do senado — disse.

Veja também

saúde Lula e Nísia dizem que governo vai pagar piso da enfermagem referentes aos nove meses após sanção