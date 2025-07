A- A+

Imposto de Renda Lira diz que é momento de "dar passo atrás" na crise para avançar com proposta do IR na próxima sema Relator da proposta que isenta Imposto de Renda em até R$ 5 mil afirma ter acertado texto com a Fazenda

O ex-presidente da Câmara dos Deputados e relator do projeto de Imposto de Renda, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que é momento de dar um passo atrás na crise entre poderes e avançar no diálogo para que o relatório da proposta avance na próxima semana. Lira disse que as tensões diminuíram e o processo político é "dinâmico".

O relator está em Lisboa, no Fórum Jurídico idealizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Ele disse que o esqueleto do texto está praticamente pronto e acordado com o Ministério da Fazenda.

— Na semana do dia 25 finalizamos duas propostas para apresentar ao governo. Tivemos um conversa com Marcos Pinto (secretário de Reformas Econômicas) e finalizamos a primeira "boneca" do texto para que fosse colocado à disposição. Esperamos para que no retorno (da viagem à Lisboa), nesta semana, possamos continuar as conversas — afirmou.

Lira, porém, não deu uma data para apresentação do texto. Na semana passada, Lira disse a aliados que não apresentaria o relatório por não haver "clima", diante da derrubada do decreto do IOF.

Hoje, o deputado sinalizou que o ambiente político se tornou mais ameno. Em Lisboa, os ministros do STF, Gilmar Mendes, e a Alexandre de Moraes, conversaram com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a temperatura vem abaixando, de acordo com aliados.

— É momento de todo mundo dar um passo para trás e se conter. Temos um país que precisa que as pautas andem de maneira organizada. Não acho que as tensões estão maiores. O processo politico é dinâmico. O congresso tem sua autonomia, executivo e judiciário. Diálogo é o que precisa ser feito neste momento para que as coisas voltem a sua normalidade — disse.

