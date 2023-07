A- A+

BRASIL Lira diz que está convencido em consenso para votar reforma tributária até sexta-feira (7) Governadores e centenas de prefeitos estão em Brasília negociando com deputados pontos do texto

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, (PP-AL), divulgou nota na noite desta terça-feira na qual reitera que pretende votar a reforma tributária na Casa até sexta-feira desta semana. Ele afirma que está ouvindo todos os setores da sociedade em busca de consenso.

"O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, continua ouvindo todos os setores da sociedade - governadores, prefeitos e empresários - em busca de um consenso para votar a reforma tributária até sexta-feira. Junto com os líderes partidários, o presidente Lira está convencido que conseguirá o consenso para colocar a proposta de reforma tributária para ser votada até sexta", diz a nota.

Governadores e centenas de prefeitos estão em Brasília negociando com deputados pontos da reforma tributária, o que tem travado a tramitação da proposta. Parte dos governadores e prefeitos são contra pontos do texto e defende o adiamento da votação.

O relator, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), tem recebido sugestões de mudanças no texto e tem debatido as propostas. O objetivo é vencer resistências e apresentar o parecer final assim que o presidente da Câmara pautar a votação em plenário.



O relator tenta superar as divergências com um grupo de governadores, do qual fazem parte Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Eles dizem que no texto atual, os estados perdem autonomia para gerenciar recursos.

