Lira mantém confiança na aprovação da Reforma Tributária: "Sessões convocadas até sexta-feira (7)"

Apesar da pressão de govenadores e de setores descontentes com pontos da reforma tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ao Globo nesta terça-feira(4) que mantém a confiança na votação esta semana.

Segundo ele, as negociações serão intensas e as sessões do Casa para analisar a pauta econômica já estão convocadas até a próxima sexta-feira (7). Além da Reforma Tributária, a Câmara pretende votar as mudanças no Carf e o projeto do novo arcabouço fiscal.

- As sessões estão convocadas até sexta-feira - reiterou Lira, que disse que irá receber, ao longo da semana, parlamentares, governadores e prefeitos para negociar o texto.

Na segunda-feira, porém, o próprio Lira não quis se comprometer com data para votação, alegando que o texto iria a plenário apenas quando houvesse quórum.

