A- A+

meta fiscal Lira nega conversa com Lula ou Haddad sobre mudança na meta fiscal Ministro da Fazenda ratificou que vai continuar perseguindo o déficit zero, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), negou, nesta segunda-feira (6), que tenha conversado com o presidente Lula (PT) ou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre modificações no envio da meta fiscal. De acordo com Lira, Haddad ratificou que continuará perseguindo a meta de déficit zero.

"Eu não tive, particularmente, nenhuma conversa, nem com o presidente Lula e nem com o ministro Haddad e nem com ninguém da área do governo, que viessem me atestar de que iam modificar o envio da meta" disse Lira, em evento do BTG Pactual. "O ministro Haddad ratificou, em reunião conosco e publicamente, que vai continuar perseguindo o déficit zero" completou.

Segundo Lira, Haddad tem que conseguir continuar buscando alternativas para déficit zero.

"Se não atingir (o déficit zero), não é porque não quer. É porque não conseguiu mesmo. E se não conseguir mesmo, tem as consequências do arcabouço que serão aplicadas" declarou o deputado, ressaltando que o arcabouço foi enviado pelo governo federal, não foi de origem do Legislativo.

"Quando o presidente Lula trouxe aquela declaração, segundo o governo, para proteger o ministro Haddad ou para antecipar uma discussão, o que nós entendemos é com naturalidade: se bater a meta tem um X de consequência do arcabouço. Se não bater sem um X de consequência. Está lá, votado pelo Congresso Nacional, e não deverá haver mudança na meta do arcabouço pelo Congresso."

Lira ainda afirmou que o governo tem que ter a consciência de que o que é acordado numa votação tem que ser honrado.

"Não estou falando de emenda ou cargo. Estou falando de texto."

Veja também

JUROS Ministro da Fazenda vê espaço para que juros continuem caindo