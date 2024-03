Lira pede calendário de regulamentação da Reforma Tributária para Haddad

A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que vai se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira, para a definição de um calendário de envio e votação das leis que vão regulamentar a da Reforma Tributária aprovada no ano passado.

Lira reconheceu que o ano eleitoral pode dificultar o andamento da pauta, mas afirmou que as aprovações precisam ocorrer em 2024.

"Pedi uma reunião com Haddad para um calendário de regulamentação da reforma. Se demorarmos a fazer, podemos entrar em um ciclo de dificuldades e entrar num vácuo de regulamentação. Devo ter hoje (terça-feira) reunião do Haddad. Temos que resolver isso no primeiro semestre, não podemos passar do ano de 2024 com isso", disse.

Veja também

banco central "BC precisa olhar para necessidades do país", diz Haddad na véspera de reunião do Copom