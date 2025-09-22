A- A+

CÂMARA DOS DEPUTADOS Lira prevê "debate muito intenso" sobre isenção do IR e diz que governo deve estar preparado Votação deve ficar para a próxima semana

O deputado federal e ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), afirmou nesta segunda-feira que a proposta “traz justiça tributária”, mas exigirá um “debate muito intenso” antes de ser votada. Ele falou durante o Macro Day 2025, evento do BTG Pactual realizado em São Paulo.

Segundo Lira, embora haja consenso no Congresso sobre a necessidade de isentar mais contribuintes, ainda há divergências em torno dos valores, das condições e da forma de compensar a perda de arrecadação.

— Venho dizendo isso desde o primeiro dia, que vai haver um debate muito intenso no plenário com relação a forma, valores, condições da forma de compensar a isenção do IR. O governo tem que estar preparado e os partidos têm que ter responsabilidade com as votações. Não temos vaidade em relação ao relatório — disse.

O deputado destacou que representantes do setor produtivo têm acompanhado de perto a proposta e continuam pedindo ajustes em pontos que impactam diretamente o setor.

— Não fechamos as portas, estamos ouvindo a todos — afirmou.

Lira reforçou a necessidade de que a discussão seja “a mais técnica e harmônica possível” para evitar que disputas políticas prejudiquem a tramitação.

— O clima não estava fácil para um projeto desse porte — completou.

A proposta, considerada prioridade pelo governo, eleva a faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês — hoje limitada a dois salários mínimos (R$ 3.036) —, prevê desconto parcial para rendas entre R$ 5 mil e R$ 7.350 e cria um imposto mínimo progressivo de até 10% para rendas anuais acima de R$ 600 mil, como forma de compensar a perda de arrecadação. O texto precisa ser aprovado até 31 de dezembro para entrar em vigor em 2026.

Mais cedo, também no Macro Day, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que a votação deve ficar para a próxima semana. Ele afirmou que o colégio de líderes vai analisar o relatório de Lira nos próximos dias para amadurecer o projeto antes de levá-lo ao plenário.

