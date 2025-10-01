A- A+

Imposto de Renda Lira se reúne com líderes antes de votação do IR e diz que sua intenção é mexer o mínimo no projeto Câmara deve votar texto que isenta quem ganha até R$ 5 mil na sessão desta quarta-feira

Às vésperas de uma das votações mais aguardadas pelo governo, Arthur Lira (PP-AL) intensificou nesta quarta-feira o périplo de reuniões para garantir a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda.

O ex-presidente da Câmara e relator do texto tem repetido que a intenção é “mexer o mínimo possível” na proposta enviada pelo governo, evitando que a votação em plenário seja desidratada por emendas ou destaques.

Segundo parlamentares presentes nas conversas, Lira recebeu integrantes do União Brasil, do PP e do PSD entre a noite desta terça-feira e o dia de quarta-feira, numa ofensiva para consolidar apoios antes da ida do texto ao plenário.

O recado que circulou nos gabinetes foi claro: o relator busca blindar o projeto, considerado prioridade pelo Planalto, diante de pressões setoriais por mudanças nas compensações e na calibragem das faixas.

A movimentação também é lida como resposta direta ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), que tem feito críticas públicas ao desenho da reforma. Aliados de Lira avaliam que, ao aprovar o projeto com solidez e sem sobressaltos, o deputado reforçaria sua autoridade na arena política e mostraria capacidade de entregar uma pauta que se tornou vitrine para o governo Lula.

O gesto é ainda mais simbólico no momento em que o presidente busca demonstrar controle da agenda econômica.

O governo acompanha de perto. Lula recebeu hoje líderes do União e do PP tanto no Planalto quanto no Alvorada, pedindo empenho pela aprovação “sem destaques”.

Assessores relatam que o presidente deixou claro o receio de que uma votação fatiada fragilize o texto, abrindo brechas para derrotas parciais. A linha traçada pelo Planalto coincide com a de Lira: quanto menos alterações, maior a chance de preservar o impacto político da medida.

Enquanto a Câmara corre para votar o Imposto de Renda, a medida provisória alternativa ao IOF passa por momentos de tensão. Com a votação prevista para amanhã, líderes avaliam que pode ser incorporada ao IR, o que o governo não aceita, ou ter a análise adiada, o que pode fazer caducar.

Outro ponto que permanece travado nos bastidores é a proposta de dosimetria para os condenados nos atos de 8 de janeiro.

O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, relatou dificuldade em avançar nas negociações com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Desde a derrota na PEC da Blindagem, Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, tem preferido se debruçar sobre temas mais populares. A expectativa é de que a reforma administrativa, relatado por Pedro Paulo (PSD-RJ) seja apresentada nesta quinta-feira.

