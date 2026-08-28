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FORBES

Lista da Forbes Brasil tem menos mulheres em 2026; veja as dez mais ricas

Número cai de 60 para 50 em um ano. Vicky Safra continua na liderança, com fortuna de R$ 130 bilhões. Luana Lopes Lara, cofundadora da Kalshi, e Regina Velloso, herdeira do grupo Votorantim

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A mais rica continua a ser Vicky Safra, grega naturalizada brasileira e viúva de Joseph SafraA mais rica continua a ser Vicky Safra, grega naturalizada brasileira e viúva de Joseph Safra - Foto: Redes Sociais / Reprodução

O número de mulheres na lista de bilionários da Forbes Brasil caiu em 2026. Agora, são 50 nomes em vez de 60 no ano passado. A mais rica continua a ser Vicky Safra, grega naturalizada brasileira e viúva de Joseph Safra. Seu patrimônio, somado ao de seus filhos, é de R$ 130,6 bilhões, o que lhe garante a 2ª posição geral no ranking de bilionários, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

A lista tem duas estreantes no ranking brasileiro: Luana Lopes Lara, de 30 anos, cofundadora da Kalshi, empresa que atua no mercado preditivo, e Regina Helena Scripilliti Velloso, herdeira do grupo Votorantim.

As mulheres representam 19,61% do total do ranking, com patrimônio conjunto de R$ 329,17 bilhões.

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Veja abaixo as que estão no topo.

1. Vicky Sarfati Safra e família

2. Luana Lopes Lara

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

4. Mariana Voigt Schwartz Gomes

5. Cristina Junqueira

6. Neide Helena de Moraes

7. Dora Voigt de Assis

8. Lívia Voigt

9. Vera Rechulski Santo Domingo

10. Márcia Pascoal Marçal dos Santos

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