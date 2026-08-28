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FORBES Lista da Forbes Brasil tem menos mulheres em 2026; veja as dez mais ricas Número cai de 60 para 50 em um ano. Vicky Safra continua na liderança, com fortuna de R$ 130 bilhões. Luana Lopes Lara, cofundadora da Kalshi, e Regina Velloso, herdeira do grupo Votorantim

O número de mulheres na lista de bilionários da Forbes Brasil caiu em 2026. Agora, são 50 nomes em vez de 60 no ano passado. A mais rica continua a ser Vicky Safra, grega naturalizada brasileira e viúva de Joseph Safra. Seu patrimônio, somado ao de seus filhos, é de R$ 130,6 bilhões, o que lhe garante a 2ª posição geral no ranking de bilionários, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

A lista tem duas estreantes no ranking brasileiro: Luana Lopes Lara, de 30 anos, cofundadora da Kalshi, empresa que atua no mercado preditivo, e Regina Helena Scripilliti Velloso, herdeira do grupo Votorantim.

As mulheres representam 19,61% do total do ranking, com patrimônio conjunto de R$ 329,17 bilhões.

Veja abaixo as que estão no topo.

1. Vicky Sarfati Safra e família

Idade: 74

Empresa: Banco Safra

Patrimônio: R$ 130,6 bilhões

2. Luana Lopes Lara

Idade: 30

Empresa: Kalshi

Patrimônio: R$ 13,4 bilhões

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Idade: 52

Empresa: Itaúsa

Patrimônio: R$ 11,9 bilhões

4. Mariana Voigt Schwartz Gomes

Idade: 40

Empresa: WEG

Patrimônio: R$ 8,26 bilhões

5. Cristina Junqueira

Idade: 42

Empresa: Nubank

Patrimônio: R$ 8,1 bilhões

6. Neide Helena de Moraes

Idade: 70

Empresa: Votorantim

Patrimônio: R$ 7,2 bilhões

7. Dora Voigt de Assis

Idade: 28

Empresa: WEG

Patrimônio: R$ 6,7 bilhões

8. Lívia Voigt

Idade: 22

Empresa: WEG

Patrimônio: R$ 6,7 bilhões

9. Vera Rechulski Santo Domingo

Idade: 77

Empresa: AB InBev

Patrimônio: R$ 6,7 bilhões

10. Márcia Pascoal Marçal dos Santos

Idade: 53

Empresa: Marfrig

Patrimônio: R$ 5,9 bilhões

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