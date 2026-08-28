Lista da Forbes Brasil tem menos mulheres em 2026; veja as dez mais ricas
Número cai de 60 para 50 em um ano. Vicky Safra continua na liderança, com fortuna de R$ 130 bilhões. Luana Lopes Lara, cofundadora da Kalshi, e Regina Velloso, herdeira do grupo Votorantim
O número de mulheres na lista de bilionários da Forbes Brasil caiu em 2026. Agora, são 50 nomes em vez de 60 no ano passado. A mais rica continua a ser Vicky Safra, grega naturalizada brasileira e viúva de Joseph Safra. Seu patrimônio, somado ao de seus filhos, é de R$ 130,6 bilhões, o que lhe garante a 2ª posição geral no ranking de bilionários, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.
A lista tem duas estreantes no ranking brasileiro: Luana Lopes Lara, de 30 anos, cofundadora da Kalshi, empresa que atua no mercado preditivo, e Regina Helena Scripilliti Velloso, herdeira do grupo Votorantim.
As mulheres representam 19,61% do total do ranking, com patrimônio conjunto de R$ 329,17 bilhões.
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Veja abaixo as que estão no topo.
1. Vicky Sarfati Safra e família
- Idade: 74
- Empresa: Banco Safra
- Patrimônio: R$ 130,6 bilhões
2. Luana Lopes Lara
- Idade: 30
- Empresa: Kalshi
- Patrimônio: R$ 13,4 bilhões
3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
- Idade: 52
- Empresa: Itaúsa
- Patrimônio: R$ 11,9 bilhões
4. Mariana Voigt Schwartz Gomes
- Idade: 40
- Empresa: WEG
- Patrimônio: R$ 8,26 bilhões
5. Cristina Junqueira
- Idade: 42
- Empresa: Nubank
- Patrimônio: R$ 8,1 bilhões
6. Neide Helena de Moraes
- Idade: 70
- Empresa: Votorantim
- Patrimônio: R$ 7,2 bilhões
7. Dora Voigt de Assis
- Idade: 28
- Empresa: WEG
- Patrimônio: R$ 6,7 bilhões
8. Lívia Voigt
- Idade: 22
- Empresa: WEG
- Patrimônio: R$ 6,7 bilhões
9. Vera Rechulski Santo Domingo
- Idade: 77
- Empresa: AB InBev
- Patrimônio: R$ 6,7 bilhões
10. Márcia Pascoal Marçal dos Santos
- Idade: 53
- Empresa: Marfrig
- Patrimônio: R$ 5,9 bilhões